Un nou Cabinet de Boli Infecţioase va funcționa în cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie din Iaşi

29 august 2025, 19:06

Un Cabinet de Boli Infecţioase a fost înfiinţat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iaşi, în cadrul acestuia putând beneficia gratuit de asistenţă medicală de specialitate atât pacienţii spitalului, cât şi alte persoane – adulţi sau copii.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, dr. Radu Crişan Dabija, a declarat că a fost necesară înfiinţarea unui Cabinet de Boli Infecţioase, întrucât medicul specialist oferă expertiză în diagnostic şi tratament pentru o gamă largă de infecţii, inclusiv cele complexe sau rare, contribuind direct la îmbunătăţirea calităţii îngrijirii medicale.

‘Pentru noi este importantă abordarea integrată a pacientului şi colaborarea interdisciplinară cu celelalte specialităţi din spital, cum ar fi Cardiologia, Pneumologia pediatrică. De aceea am decis să înfiinţăm şi un Cabinet de Boli Infecţioase care oferă consultanţă de specialitate în rândul pacienţilor pneumologici, mai ales în contextul infecţiilor recurente sau rezistente. De asemenea, cu ajutorul acestui specialist putem găsi un răspuns rapid pentru infecţii respiratorii, cu posibilitatea evaluării şi tratamentului prompt. Pot fi elaborate programe de vaccinare adaptate pacienţilor cu afecţiuni pulmonare cronice, pentru prevenirea complicaţiilor infecţioase’, a explicat dr. Radu Crişan Dabija.

Totodată, afirmă acesta, prin noul cabinet înfiinţat se oferă consultanţă pre şi post expunere, inclusiv în situaţii cu risc epidemiologic, cum ar fi, de exemplu, contact cu TBC, gripă, COVID-19.

‘Prezenţa unui medic infecţionist într-un spital de pneumologie, chiar şi în regim de ambulator sau spitalizare de zi, este esenţială pentru un act medical complet. Infecţionistul aduce expertiză în diagnosticarea şi tratarea infecţiilor respiratorii, inclusiv a celor complicate sau subdiagnosticate, contribuind la scurtarea timpului de tratament şi la reducerea complicaţiilor. De la consultanţă specializată şi programe de vaccinare, până la educaţia personalului medical şi prevenirea infecţiilor nosocomiale, rolul medicului infecţionist este acela de partener activ în echipa pneumologiei – cu un impact direct asupra calităţii îngrijirii şi siguranţei pacientului’, a arătat dr. Radu Crişan Dabija.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi a subliniat şi importanţa educaţiei medicale continue pentru personalul medical şi a programelor de prevenţie pentru pacienţi.

Conform acestuia, dr. Alexandra Ciocan, medic specialist în boli infecţioase, poate consulta pacienţi de la vârsta de 2 luni, gravide, pacienţi cu risc epidemiologic care au istoric recent de călătorii etc, precum şi pacienţii internaţi în spital.

Alexandra Ciocan este doctor în ştiinţe medicale, cu atestat în vaccinologie, şi oferă consultaţii de specialitate pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Aici se pot adresa pacienţii cu patologie infecţioasă şi nevoi specifice de vaccinare.

