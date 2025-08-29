Un focar de rabie a fost confirmat în comuna Negrești, din județul Neamț, după ce o bovină a fost infectată



Autoritățile sanitar-veterinare au stabilit o serie de măsuri pentru limitarea răspândirii bolii. Printre acestea – vaccinarea tuturor animalelor din localitate, supravegherea și izolarea celor care au intrat în contact cu animalul bolnav, precum și monitorizarea circulației câinilor și pisicilor.

În paralel, se vor desfășura acțiuni de supraveghere a faunei sălbatice, în special a vulpilor și șacalilor. Totodată, Primăria Negrești, prin Unitatea Locală de Sprijin, va derula acțiuni de informare a populației și va intensifica activitățile privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Direcția de Sănătate Publică Neamț a fost notificată pentru a identifica persoanele care ar fi putut intra în contact cu animalul bolnav, acestea urmând să fie îndrumate către tratament preventiv.

Proprietarul bovinei a fost deja vaccinat, la fel și animalele din gospodărie.

Prefectura Neamț recomandă proprietarilor de animale să respecte obligațiile legale privind vaccinarea antirabică și să se adreseze de urgență medicului veterinar în caz de suspiciune.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO pixabay.com)