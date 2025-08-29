Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Un focar de rabie a fost confirmat în comuna Negrești, din județul Neamț, după ce o bovină a fost infectată

Un focar de rabie a fost confirmat în comuna Negrești, din județul Neamț, după ce o bovină a fost infectată

Un focar de rabie a fost confirmat în comuna Negrești, din județul Neamț, după ce o bovină a fost infectată
29 august 2025, 19:19


Autoritățile sanitar-veterinare au stabilit o serie de măsuri pentru limitarea răspândirii bolii. Printre acestea – vaccinarea tuturor animalelor din localitate, supravegherea și izolarea celor care au intrat în contact cu animalul bolnav, precum și monitorizarea circulației câinilor și pisicilor.

În paralel, se vor desfășura acțiuni de supraveghere a faunei sălbatice, în special a vulpilor și șacalilor. Totodată, Primăria Negrești, prin Unitatea Locală de Sprijin, va derula acțiuni de informare a populației și va intensifica activitățile privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Direcția de Sănătate Publică Neamț a fost notificată pentru a identifica persoanele care ar fi putut intra în contact cu animalul bolnav, acestea urmând să fie îndrumate către tratament preventiv.

Proprietarul bovinei a fost deja vaccinat, la fel și animalele din gospodărie.

Prefectura Neamț recomandă proprietarilor de animale să respecte obligațiile legale privind vaccinarea antirabică și să se adreseze de urgență medicului veterinar în caz de suspiciune.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO pixabay.com)

Etichete:
Lucrări de igienizare și decolmatare pe râurile din Vaslui și Galați
Regional vineri, 29 august 2025, 10:51

Lucrări de igienizare și decolmatare pe râurile din Vaslui și Galați

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad desfășoară, în județele Vaslui și Galați, ample lucrări de igienizare, salubrizare, decolmatare...

Lucrări de igienizare și decolmatare pe râurile din Vaslui și Galați
Atelierele FILIT pentru traducători revin între 1 și 7 septembrie
Regional vineri, 29 august 2025, 10:10

Atelierele FILIT pentru traducători revin între 1 și 7 septembrie

În perioada 1-7 septembrie 2025 are loc cea de-a XI-a ediție a „Atelierelor FILIT pentru traducători”, organizate de Muzeul Național al...

Atelierele FILIT pentru traducători revin între 1 și 7 septembrie
(AUDIO) Iași și Chișinău își continuă proiectele comune, anunță primarul Mihai Chirica
Regional vineri, 29 august 2025, 09:32

(AUDIO) Iași și Chișinău își continuă proiectele comune, anunță primarul Mihai Chirica

Relațiile dintre orașele înfrățite Iași și Chișinău vor continua și nu se pune problema ca proiectele comune să fie suspendate, a dat...

(AUDIO) Iași și Chișinău își continuă proiectele comune, anunță primarul Mihai Chirica
(AUDIO) Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași
Regional vineri, 29 august 2025, 09:23

(AUDIO) Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași

Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași. Consiliul Local Lețcani a...

(AUDIO) Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași
Regional vineri, 29 august 2025, 07:32

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport

Alături de Festivalul INIMO: modificări în circulația mijloacelor de transport. În perioada 30–31 august 2025, între orele 14:00 – 00:00,...

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport
Regional vineri, 29 august 2025, 06:09

IAȘI: Bărbat lovit mortal de tren la Iași

Un bărbat de 56 de ani a murit aseară după ce a fost acroșat de tren, la o trecere de cale ferată din zona magazinului Metro. El a sărit în...

IAȘI: Bărbat lovit mortal de tren la Iași
Regional vineri, 29 august 2025, 06:09

Iaşi: Furt la Spitalul ‘Sf. Spiridon’; o pacientă a reclamat că i-a fost furată geanta din salon

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări după ce ruda unei paciente internate la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iaşi a...

Iaşi: Furt la Spitalul ‘Sf. Spiridon’; o pacientă a reclamat că i-a fost furată geanta din salon
Regional vineri, 29 august 2025, 06:05

(FOTO) Incendiu puternic la restaurantul Levant din Galați

Un incendiu puternic, cu flacără deschisă, a izbucnit, aseară, la un restaurant din municipiul Galaţi, din care s-au autoevacuat 40 de persoane....

(FOTO) Incendiu puternic la restaurantul Levant din Galați