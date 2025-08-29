SUCEAVA: Un bărbat a murit în urma unui accident rutier în Câmpulung Moldovenesc

Ascultă Radio România Iași Live
29 august 2025, 18:53

Un bărbat a murit în urma unui accident rutier care a avut loc, vineri după-amiază, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestuia, în acccident au fost implicate două autoturisme, iar victima este şoferul unuia dintre ele.

‘La faţa locului au fost identificate patru persoane, una dintre acestea, un bărbat în vârstă de 73 de ani, conducătorul unuia dintre autoturisme fiind încarcerat în stare de inconştienţă. După extragerea acestuia de către echipajul pentru descarcerare a fost predat echipajelor medicale şi paramedicale pentru efectuarea manevrelor de resuscitare. Din nefericire, după aplicarea protocolului de resuscitare, bărbatul în vârstă de 73 de ani a fost declarat decedat’, au precizat oficialii ISU.

Celelalte trei persoane implicate în evenimentul rutier nu au necesitat îngrijiri medicale.

(Agerpres/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

