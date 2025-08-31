Ziua Limbii Române la Ipotești

Publicat de Andreea Drilea, 31 august 2025, 11:24

Ziua Limbii Române” este sărbătorită în data de 31 august, începând cu anul 2013, și subliniază importanța limbii române ca element al identității naționale și culturale atât în România, cât și în Republica Moldova.

Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu” din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” organizează expoziția de carte „De la Varlaam la Eminescu”, care își propune să evidențieze etapele evoluției limbii române și importanța limbii române pentru identitatea națională.

Expoziția va fi deschisă începând cu 31 august și până pe 9 septembrie. Sunt expuse volume ale mitropoliților-cărturari (Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul), ale cronicarilor moldoveni (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce și Dimitrie Cantemir), ale unor autori care au făcut tranziția spre epoca modernă (reprezentanți de seamă ai Școlii Ardelene, cum ar fi Samuil Micu și Ion Budai-Deleanu, sau Costache Conachi), ale scriitorilor care au aparținut perioadei moderne, până la Mihai Eminescu (Ion Heliade Rădulescu, Alecu Russo, Nicolae Bălcescu, Grigore Alexandrescu, Anton Pann, Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu).

În cadrul acestei expoziții, care se află în Sala Portaluri a Muzeului „Mihai Eminescu”, vizitatorii vor putea audia „Psaltirea pre versuri tocmită” a mitropolitului Dosoftei, în lectura profesorului Eugen Munteanu.

De la lectura Psaltirii – un autentic poem, Dosoftei fiind considerat și primul nostru mare poet – vizitatorii Memorialului Ipotești vor putea trece la audiția poeziei contemporane în lectura poeților, care au debutat în anul 2024 și au participat la Festivalul de debut, organizat de Memorialul Ipotești. Înregistrarea va fi difuzată în zona Casei memoriale.

Cu ocazia „Zilei Limbii Române”, Memorialul Ipotești inițiază un nou proiect – „Schimb de carte” – care se va derula continuu la Ipotești: vizitatorii sunt invitați să aducă cărți pe care doresc să le lase altor iubitori de lectură. În schimb, vor putea alege, la rândul lor, o carte adusă de altcineva și lăsată la Casa memorială.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO Memorialul Ipotești