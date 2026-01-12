Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 10:34

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

Luni (12 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi maxime în general între -5 și zero grade. Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în cea mai mare parte a Moldovei, cu valori termice cuprinse în general între -14 și -7 grade.

Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, cu totul izolat geroasă în nordul extrem al regiunii, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 1 grad. Marți noaptea va mai fi ger în jumătatea de nord, temperaturile minime urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și -5 grade în sud.

Pe parcursul zilei de luni va ninge izolat în nord, iar în zona montană aferentă se va depune un strat nou

de zăpadă de 3…5 cm.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații de Curbură, cu viteze de 70… 80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în restul regiunii, cu viteze de 40…50 km/h.

Notă: Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei în cea mai mare parte a Moldovei.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10:00 – 12 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute

Zone afectate: zona montană

În zona de munte se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în general de -8…-6 grade și izolat ger cu temperaturi în jurul a -10 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute, ger în cea mai mai mare parte a Moldovei

În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a Moldovei, cu temperaturi minime cuprinse în general între -14 și -7 grade, cu cele mai scăzute valori în zona de munte.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute, local ger

Zone afectate: jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte

În intervalul menționat în jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte, vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -8 și 1 grad și

minime între -13 și -5 grade.