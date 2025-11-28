Vreme rece în Moldova: ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic până duminică

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 12:51



INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări

ale vântului, răcire a vremii

Zone afectate: Moldova

Temporar va ploua în cea mai mare parte a Moldovei,iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații

predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în sudul regiunii, de 40…60 l/mp.

Vântul va avea unele intensificări cu precădere în sudul regiunii, cu rafale în general de 40…50 km/h.

Vremea se va răci vineri (28 noiembrie) în sudul Moldovei.