Vreme rece în Moldova: ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic până duminică
Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 12:51
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări
ale vântului, răcire a vremii
Zone afectate: Moldova
Temporar va ploua în cea mai mare parte a Moldovei,iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații
predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.
Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în sudul regiunii, de 40…60 l/mp.
Vântul va avea unele intensificări cu precădere în sudul regiunii, cu rafale în general de 40…50 km/h.
Vremea se va răci vineri (28 noiembrie) în sudul Moldovei.