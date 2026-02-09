Vaslui: Vinderei, a doua comună din judeţ în care iluminatul public se opreşte din lipsă de bani

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 17:45

Primarul din comuna Vinderei, Ionuţ Ghiur, a anunţat oprirea temporară a iluminatului public în cele opt sate componente, din cauza lipsei banilor.

O măsură similară a fost luată recent în comuna Şuletea, iar edilii din mai multe comune au avertizat că vor fi nevoiţi să renunţe temporar la plata unor servicii publice, pe fondul crizei financiare.

‘Începând de pe 9 februarie, vom opri temporar iluminatul public în toate cele opt sate ale comunei. Nu este o decizie uşoară şi am căutat soluţii pentru reducerea programului, însă economia realizată ar fi fost prea mică, iar iluminatul aproape inutil. A trebuit să alegem între a păstra iluminatul public sau a asigura fondurile necesare pentru funcţionarea serviciilor de apă şi canalizare. Am ales să garantăm serviciile esenţiale pentru comunitate. Societatea care asigură mentenanţa iluminatului va fi notificată, iar pe perioada opririi nu se vor mai factura aceste servicii. Se discută ca bugetul să fie aprobat până la sfârşitul lunii martie şi sperăm ca, în luna aprilie, înainte de Paşti, să putem relua iluminatul public. Ştiu că este o decizie nepopulară, dar responsabilitatea noastră este să asigurăm funcţionarea serviciilor de bază, chiar şi în condiţii financiare dificile. Îmi asum această hotărâre cu speranţa că situaţia se va stabiliza cât mai curând’, a transmis primarul Ionuţ Ghiur, într-o postare pe Facebook.

Edilul comunei Vinderei a mai menţionat că sistemul de monitorizare video din localitate va rămâne în funcţiune, el arătând că dispozitivele de supraveghere au ajutat deja la identificarea unor persoane implicate în furturi şi distrugeri, iar cazurile se află în lucru la Poliţie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)