Vaslui: Peste 1.700 de apeluri la telefonul copilului 119, de la începutul acestui an

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 10:37

Peste 1.700 de apeluri au fost înregistrate în cursul acestui ani, la nivelul judeţului Vaslui, la linia unică naţională 119 destinată raportării unor eventuale situaţii de abuz, neglijare, exploatare sau violenţă asupra minorilor.

Conform datelor furnizate de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui, majoritatea sesizărilor sunt făcute de profesionişti, iar numărul situaţiilor în care copiii raportează anumite abuzuri este scăzut.

‘De la 1 ianuarie 2025 şi până în prezent, au fost înregistrate 1.706 apeluri la numărul unic naţional 119, din care 416 transferate şi evaluate de către echipa mobilă din judeţ. În cursul anului trecut, au fost create 3.380 de fişe şi s-a intervenit la 620 de cazuri’, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui, Romeo Creţu.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a operaţionalizat în anul 2022 numărul unic naţional 119 destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă asupra copilului, în cadrul programului guvernamental ‘Din grijă pentru copii’. Numărul 119 este gratuit din orice reţea fixă sau mobilă şi este operat de către consilierii direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă