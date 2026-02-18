Vaslui: Drumuri comunale impracticabile; prezenţă slabă la şcolile cu mulţi elevi navetişti

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 11:23

Mai multe drumuri comunale sunt blocate, iar circulaţia pe drumurile judeţene şi naţionale se face în condiţii de iarnă, pe alocuri cu dificultate, lucru care a dus la o prezenţă scăzută la cursuri a elevilor navetişti.

Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui, nu sunt şcoli închise sau cursuri suspendate ori desfăşurate online, ci doar situaţii punctuale ale unor elevi din localităţi mai izolate, care nu au putut ajunge la cursuri.

‘S-a înregistrat o prezenţă slabă la şcolile cu mulţi navetişti din mediul rural, în special pe zona Bârlad, precum şi în comune unde elevii sunt transportaţi la centru. De exemplu, la Liceul ‘Al. I. Cuza’ Bârlad a fost o prezenţă de aproximativ 55%. De asemenea, la Şcoala Băceşti nu s-au putut prelua elevii din toate satele’, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IŞJ Vaslui, Andrei Huiban.

Judeţul Vaslui se află sub avertizare de vreme rea, fiind prognozate temperaturi scăzute, precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, gheţuş, intensificări ale vântului şi viscol. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro