Vaslui: Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor a aprobat vaccinarea efectivului de bovine din judeţ

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 11:56

Membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) au aprobat, vineri, măsura vaccinării preventive a întregului efectiv de bovine din judeţ, după confirmarea celui de-al şaptelea caz de rabie la un animal dintr-o exploataţie nonprofesională din comuna Şuletea.

La nivelul judeţului au fost identificate aproximativ 40.000 de animale care urmează să fie imunizate.

‘S-a decis vaccinarea preventivă a tuturor bovinelor existente de pe raza judeţului Vaslui indiferent de forma de proprietate şi de tipul exploataţiei în scopul prevenirii apariţiei şi răspândirii virusului rabic la animale şi al protejării sănătăţii publice. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sub coordonarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui vor efectua vaccinarea antirabică preventivă la toate bovinele de pe raza de competenţă. Vaccinarea se va realiza cu vaccin antirabic inactivat, autorizat pentru utilizarea la bovine. Campania de vaccinare antirabică preventivă la bovine se va desfăşura conform graficului stabilit, unităţile administrativ-teritoriale având obligaţia să sprijine derularea acesteia prin informarea crescătorilor şi asigurarea accesului medicilor veterinar în exploataţii’, se arată în decizia aprobată de membrii CLCV Vaslui.

Şeful Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Mihai Ponea, a spus că autorităţile iau în calcul vaccinarea animalelor din toate judeţele situate la graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova, fondurile pentru această operaţiune urmând să fie aigurate de la bugetul de stat.

Totodată, au fost stabilite o serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului în comuna Şuletea şi în împrejurimi.

‘Am dispus măsuri suplimentare de monitorizare a zonei afectate şi informarea populaţiei cu privire la riscurile de transmitere a bolii, precum şi recomandări privind evitarea contactului cu animale sălbatice sau domestice cu comportament suspect. Rămânem în alertă şi vom continua să urmărim evoluţia situaţiei până la eradicarea completă a focarelor de rabie din judeţ’, a declarat prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Autorităţile au decis plasarea sub restricţie sanitar veterinară a tuturor animalelor din exploataţia din Şuletea, în perioada de restricţie sanitară veterinară şi observaţie sanitară veterinară, toate animalele receptive urmând să fie ţinute în spaţii închise, securizate, sub supraveghere sanitară zilnică. Este interzisă ieşirea din exploataţia afectată de boală, sub orice formă, a animalelor aflate sub observaţie sanitară veterinară timp de trei luni. Totodată, Direcţia de Sănătate Publică va desfăşurą activităţi în vederea identificării tuturor persoanelor considerate expuse la rabie ca urmare a contactului cu animalul bolnav şi va dispune aplicarea tratamentului de specialitate. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

