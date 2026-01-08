(UPDATE) Alarmă falsă la Hotel Pleiada din Iași. Amenințarea cu bombă nu s-a confirmat

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 14:26

UPDATE – ora 14:25 – Acțiunea jandarmilor și polițiștilor din Iași de la Hotel Pleiada s-a încheiat fără incidente, iar amenințarea cu bombă nu s-a confirmat.

Oaspeții și personalul hotelului s-au întors, iar activitatea a revenit la normal.

Jandarmii și polițiștii din Iași desfășoară o amplă acțiune la Hotel Pleiada, ca urmare a unei amenințări cu bombă.

Hotelul a primit un email prin care se semnala prezența unui dispozitiv exploziv cu putere ridicată.

Potrivit mesajului, bomba ar putea fi detonată de la distanță dacă se încearcă identificarea ei.

Autoritățile intervin cu precauție, zona este securizată, iar accesul publicului a fost restricționat până la finalizarea verificărilor, după cum a precizat Dora Morhan, manager al hotelului.

Dora Morhan: În cursul zilei de astăzi am primit o amenințare cu bombă și conform procedurilor interne de securitate am evacuat hotelul și am anunțat autoritățile competente. Pentru noi, securitatea oaspeților, a colegilor noștri și a tuturor persoanelor din împrejurimi este esențială și așteptăm rezolvarea situației.

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)