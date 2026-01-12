Teatrul Luceafărul Iași: „Luceafărul, prin telescop”, de Ziua Culturii Naționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 12:19

O experiență interactivă care conectează universul liric cu acela celest vă propune Teatrul Luceafărul Iași joi, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, ora 18.

„Luceafărul, prin telescop” stabilește o legătură originală între astronomie și arta teatrului, cu implicarea directă a publicului. „Vom oferi oportunitatea fanilor noștri să afle de ce numele Teatrului este Luceafărul, scop în care îi invităm să asculte o poveste frumoasă cu informații succinte despre planeta Venus, iar apoi să vadă prin lentilă astrul ceresc cunoscut în limbaj popular ca Luceafărul. În subtext, îi îndemnăm pe spectatori să privească spre stele, să viseze, să îndrăznească, să fie creativi.”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul instituției.

Proiectul este realizat în colaborare cu fizicianul Radu Emanuel și va consta într-o introducere referitoare la planetele care se pot vedea în acest moment al anului pe bolta cerească, presărată cu scurte informații legate de istoria Teatrului pentru Copii și Tineret ieșean. Va urma o secvență interactivă, în care participanții vor putea ține în brațe, la propriu, replici la scară redusă ale Pământului, Soarelui, Marte și Venus, pentru a înțelege mai bine mecanismele astronomice.

Întrucât 15 ianuarie este ziua nașterii lui Mihai Eminescu, actorul Sebastian Pricop, care seamănă cu poetul așa cum apare acesta în cele câteva fotografii de epocă păstrate, va recita fragmente din poemul ce a dat numele Teatrului. „Sunt foarte emoționat să-l întruchipez pe poet, mi s-a spus în nenumărate rânduri că semăn cu el, așa încât vă aștept să-i reauzim versurile extraordinare, o parte dintre ele, chiar de ziua lui.”, spune interpretul.

Seara se va încheia pe platforma din fața Teatrului, unde participanții vor putea admira Luceafărul, prin telescop. Biletele se pot achiziționa de la casieria Teatrului sau de pe portalul bilet.ro.