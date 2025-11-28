Suceava: Executivul a alocat 32,7 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii oraşului Broşteni, afectat de viitură

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 07:48

Executivul a alocat, joi, prin hotărâre, 32,7 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru refacerea infrastructurii oraşului Broşteni, judeţul Suceava, localitate afectată de fenomenele hidrometeorologice din luna iulie a acestui an.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, din suma totală de 32,7 milioane de lei, 17,880 milioane se alocă bugetului local al judeţului Suceava pentru refacerea infrastructurii aflate pe raza oraşului Broşteni, iar 14,830 milioane lei pentru bugetul local al oraşului Broşteni în vederea refacerii infrastructurii acestuia.

În urma viiturii puternice din 27 iulie, au fost afectate 650 de gospodării din Broşteni, 250 de locuinţe fiind distruse total sau parţial. De asemenea, peste 1.000 de anexe gospodăreşti au fost distruse total sau parţial. (Agerpres/ FOTO ISU SV)

 

