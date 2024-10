SItuația finală a înscrierilor la UMF Iași: concurență de 4,22/loc bugetat la Medicină

S-a încheiat perioada de înscrieri la concursul de admitere la UMF Iași. Deși numărul total de candidați este aproximativ același cu cel de anul trecut, la Medicină concurența este cea mai mare din ultimii 4 ani: 4,22/loc bugetat. Testul grilă va avea loc duminică, 26 iulie.

La sfârșitul perioadei de înscrieri la admiterea de la UMF Iași, la Medicină sunt 1261 de dosare (concurență de 4,22/loc bugetat), la Asistență Medicală Generală – 312 (concurență de 5.57/loc bugetat), la Nutriție și Dietetică – 55 (concurență de 5.00/loc bugetat), la Medicină Dentară – 273 (concurență de 3.21/loc bugetat), la Asistență de Profilaxie Stomatologică – 8 (concurență de 0.89/loc bugetat), Tehnică Dentară – 78 (concurență de 2.60 /loc bugetat), la Farmacie – 75 (concurență de 0.77/loc bugetat), la Bioinginerie medicală – 100 (concurență de 1.52/loc bugetat), iar la Balneo- fiziokinetoterapie şi recuperare – 175 (concurență de 2.36/loc bugetat). Total înscriși: 2337 candidați.

Cea mai mare concurență o înregistrează Facultatea de Medicină, de 4,22/loc bugetat, mai mare decât anii trecuți (3.71/loc bugetat – în 2019, 3.21/loc bugetat – în 2018 și 3,20/loc bugetat – în 2017), iar cea mai mică Facultatea de Farmacie (0.77/loc bugetat).

„Situația finală a înscrierilor arată că numărul total de candidați este aproximativ același cu cel de anul trecut. În ultimii patru ani, am asistat la o creștere semnificativă a numărului de candidați la Facultatea de Medicină, ajungând în acest an să avem o concurență de 4,22/loc bugetat, cred că cea mai mare din țară. Ne îngrijorează în schimb trendul descendent al numărului de înscriși la Facultatea de Farmacie, dar este o situație pe care o întâlnim la nivel național, iar motivele sunt multiple și necesită o analiză aprofundată. Per total, suntem mulțumiți că în ciuda situației epidemiologice complicate am reușit să ne mobilizăm pentru desfășurarea în condiții optime a concursului de admitere și că 2337 de tineri au ales Universitatea noastră pentru a-și îndeplini visul. Le doresc candidaților mult succes!” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Testul grilă va avea loc duminică, 26 iulie. În condițiile crizei epidemiologice, conducerea Universității a luat măsuri extraordinare pentru siguranța candidaților. „Am pregătit 110 de amfiteatre și săli de concurs, atât de la Universitatea noastră, cât și de la celelalte universități ieșene.

De asemenea, peste 600 de cadre didactice și auxiliare vor fi implicate în procesul de admitere, se vor distribui măști candidaților, vor fi recipiente cu dezinfectant în săli și la intrarea în clădiri și se va măsura temperatura candidaților la intrare. Este un efort colectiv fără precedent pentru desfășurarea concursului de admitere în condiții de maximă siguranță”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Concursul de admitere se organizează la UMF Iași, la următoarele specializări: Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (6 ani), Farmacie (5 ani), Asistență Medicală Generală (4 ani), Nutriție și Dietetică (3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare medicală (3 ani), Tehnică dentară (3 ani), Asistență de Profilaxie Stomatologică (3 ani) și Bioinginerie (4 ani).

Numărul de locuri pus la dispoziția candidaților este 728 locuri fără taxă și 639 locuri cu taxă în lei.

Taxa de studiu pentru ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2020–2021, este de 7.500 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 5.000 lei/an de studiu pentru Asistență Medicală Generală și Bioinginerie şi 4.000 lei/an de studiu pentru specializările cu durata studiilor de 3 ani.

Concursul pentru admitere va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

