Semnarea contractului pentru construirea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamţ, amânată

Foto: dav

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 06:26

Semnarea contractului pentru construirea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamţ se amână.

Patru din cei șapte participanți la licitația de atribuire au contestat rezultatul anunțat de Compania Națională de Investiții Rutiere la mijlocul lunii trecute, când a fost desemnată câștigătoare o asociere română-bulgară.

După cum ne-a transmis corespondentul RRA Gabriel Pop, rezultatul analizării contestațiilor va fi cunoscut cel mai devreme luna viitoare.

Drumul Expres are o lungime de 51 km și o durată de realizare de patru ani, un an pentru proiectare și trei pentru execuție, iar valoarea este estimată la aproximativ 6,7 miliarde de lei.

Conform datelor furnizate de CNIR, șoseaua va include 30 de structuri de rezistență, poduri și viaducte, precum și 5 noduri rutiere, urmând să asigure legătura orașului Piatra Neamț cu Autostrada Moldovei, A7.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro