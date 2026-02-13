Scriitorul Lucian Teodosiu a încetat din viață la vârsta de 83 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 07:46



Scriitorul Lucian Teodosiu a încetat din viață joi, 12 februarie 2026, la vârsta de 83 de ani.

Născut la 21 iunie 1942, în Câmpia Română, în Valea Dunării, la Turnu Măgurele, Lucian Teodosiu a urmat cursurile liceale în oraşul natal iar pe cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, oraş unde se stabileşte cu familia şi unde lucrează mai bine de trei decenii în Redacţia Culturală a Postului de Radio Iaşi.

A debutat cu versuri în paginile primelor numere ale revistei Cronica în 1963, iar editorial în 1989, la editura Junimea.

A colaborat cu versuri, eseuri, interviuri şi articole pe diferite teme la numeroase reviste literare şi de cultură din România şi Basarabia, precum şi la Radio ori Televiziune.

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă la ora 13:00, la Cimitirul Eternitatea, a transmis Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

Radio Iași