RăsfoZICI vine la Biblioteca Judeţeană Botoşani – o sărbătoare a cititului împreună

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 10:00

În săptămâna în care este celebrată Ziua Internaţională a Cititului Împreună (ZICI), Biblioteca Judeţeană ‘Mihai Eminescu’ Botoşani invită copiii şi cadrele didactice la o activitate specială dedicată bucuriei lecturii.

ZICI este un eveniment internaţional sărbătorit în peste 170 de ţări, în prima zi de miercuri a lunii februarie, care promovează cititul cu voce tare, împărtăşirea poveştilor şi apropierea dintre copii şi adulţi prin intermediul cărţilor.

RăsfoZICI – marţi, 3 februarie, ora 10:00, la Filiala 1 a Bibliotecii Judeţene

Cu această ocazie, elevii clasei a III-a C, coordonaţi de profesor pentru învăţământ primar Penciuc Diana-Elena, alături de copiii din clasa pregătitoare A, coordonaţi de profesor pentru învăţământ primar Dumitriu Anca-Bogdana, vor păşi pragul Filialei 1 – Primăverii a Bibliotecii Judeţene.

În cadrul activităţii, copiii vor asculta povestea ‘RăsfoZICI’, o creaţie originală a celor două cadre didactice coordonatoare ale proiectului. Personajul principal este un arici simpatic, născut puţin diferit de fraţii săi: în loc de spini, el are semne de carte, care îl protejează şi îl poartă prin lumea poveştilor.

RăsfoZICI porneşte în aventuri alături de prietenii săi, descoperind că cititul împreună aduce curaj, prietenie şi bucurie, iar cărţile pot uni, pot inspira şi pot schimba vieţi.

Lectură, dialog şi experienţe creative

După lectura poveştii, copiii vor participa la o activitate interactivă, în care vor discuta despre mesajul textului, vor răspunde la întrebări, vor crea şi vor reflecta asupra importanţei lecturii în viaţa lor, printr-o activitate plină de joc, dialog şi descoperire, adaptată vârstei lor.

La final, copiii vor primi ecusoane cu RăsfoZICI, o dovadă a faptului că ei, la fel ca simpaticul arici, sunt cititori curioşi, prieteni ai cărţilor şi ai poveştilor, deschişi către descoperire, imaginaţie şi învăţare.

Prin această activitate, Biblioteca Judeţeană ‘Mihai Eminescu’ Botoşani îşi propune să încurajeze plăcerea lecturii, să consolideze legătura dintre şcoală şi bibliotecă şi să ofere copiilor o experienţă memorabilă, în care cititul devine o bucurie împărtăşită. (Agerpres/ FOTO