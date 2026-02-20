Pregătire gratuită la matematică pentru elevii de liceu, organizate la USV Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 10:05





Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) vine în sprijinul elevilor de liceu din întreaga regiune de Nord-Est, oferindu-le meditații gratuite la matematică în format hibrid, pregătire utilă nu numai celor care doresc să urmeze una dintre facultățile USV Iași, ci și celor care vor susține examenul de Bacalaureat.

Meditațiile la matematică vor fi organizate prin Departamentul Științe Exacte al Universității și se vor desfășura on-site, începând din 25 martie 2026, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 16:00 – 18:00, în Amfiteatrul A6, situat în clădirea principală a USV Iași.

Deși cursurile se adresează în special potențialilor săi studenți, indiferent de facultatea pentru care optează, participanților nu li se solicită niciun fel de angajament față de USV Iași.

Pentru înscrieri, tinerii interesați sunt rugați să completeze formularul electronic regăsit la adresa https://docs.google.com/forms/d/1jXMsFQy3-j9YZLrgdMbD3OgJkiz37erk-8BjLN8I7m8/edit , cu o serie de informații legate de liceul pe care-l urmează, profilul și alte detalii necesare desfășurării activităților. De asemenea, informații suplimentare pot fi solicitate prin email, la adresa andromeda.patrascu@iuls.ro.

USV Iași a organizat pentru prima dată pregătire la matematică, în anul 2023, iar în decursul celor doi ani, orele de meditație la matematică au fost frecventate de peste 350 de tineri din toată zona Moldovei. „Elevii pot avea dificultăți cu anumite concepte sau capitole din programa școlară, iar pregătirea suplimentară le oferă oportunitatea de a revizui și de a profunda aceste noțiuni, sub îndrumarea noastră. De asemenea, din experiență am concluzionat că meditațiile pot fi cruciale pentru pregătirea intensivă înaintea Bacalaureatului, deoarece oferim exerciții practice și simulări, iar interacțiunea cu Universitatea și cu noi le poate oferi elevilor o perspectivă diferită asupra matematicii. Tot pentru a veni în sprijinul lor, ne-am gândit la formatul hibrid, explicațiile oferite în Amfiteatru vor fi și pe canale de comunicare online ”, a declarat asist. univ. dr. Andromeda Cristina Pătrașcu, Departamentul Științe Exacte al USV Iași.

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași