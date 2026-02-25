Precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 10:35

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului

În intervalul menționat vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Izolat se va forma polei sau

ghețuș.

La munte va ninge, iar în Carpații de Curbură se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în

medie de 10…15 cm.

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze în general de 45…55 km/h în zonele joase de relief, la munte cu viteze de 70…85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85…90 km/h va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: zăpadă viscolită și troienită

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: în zona montană a județului Vrancea, la altitudini în general de peste 1700 m

Local în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 50 m.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: zăpadă viscolită și troienită

Zone afectate: în zona montană a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada

deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: la altitudini în general de peste 1500 m în zona montană a județului Vrancea

La altitudini în general de peste 1500 m în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.