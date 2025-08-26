Ascultă Radio România Iași Live
Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit şi retras de pe piaţă bancnote falsificate în valoare de peste 4 milioane de euro

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 21:10

Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit şi retras de pe piaţă bancnote falsificate în valoare de peste 4 milioane de euro.

Acestea erau inscripţionate cu menţiuni precum ‘specimen’ sau ‘copii’ şi nu au fost folosite pentru cumpărarea de produse sau servicii, dar ar fi putut crea confuzii, având în vedere că sunt similare cu cele autentice. Oamenii legii au deschis mai multe dosare penale în acest caz.

Cătălina Murariu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea: La data de 25 august, poliţiştii au desfăşurat o acţiune de control la unităţi comerciale din judeţul Vrancea, fiind descoperite 23.300 bancnote contrafăcute, cu o valoare de peste 4,1 milioane de euro. Bancnotele au fost ridicate, fiind întocmite trei dosare penale. Reamintim că, potrivit legislaţiei şi normelor Băncii Centrale Europene, reproducerile care pot fi confundate cu bancnotele autentice sunt ilegale, chiar dacă poartă inscripţii suplimentare sau sunt comercializate ca jucării ori materiale de recuzită. Poliţia recomandă cetăţenilor să manifeste prudenţă la primirea de bancnote şi să sesizeze de îndată organele de poliţie în cazul depistării unor suspiciuni. (Rador/ FOTO politiaromana.ro)

