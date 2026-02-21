Peste 8.000 de pacienți cu boli rare, în evidențele Institutului Național de Sănătate Publică

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 09:31

În România, peste 8 mii de pacienți cu boli rare sunt în evidențele Institutului Național de Sănătate Publică, însă numărul real este considerat a fi mult mai mare.

Deși în ultimii ani, medicina a făcut progrese în ceea ce privește aceste afecțiuni, accesul la tratament rămâne extrem de limitat.

La nivel mondial, doar aproximativ 5% dintre bolile rare beneficiază, în prezent, de terapii specifice.

În județul Vaslui, sunt peste 130 de persoane diagnosticate cu boli rare, a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, Mihaela Topliceanu: ”Majoritatea bolilor rare sunt cronice și progresive, iar simptomele pot apărea fie la naștere, fie mai târziu pe parcursul vieții. Progresele din domeniul geneticii au contribuit semnificativ la stabilirea cauzei moleculare a multor astfel de boli.”

La nivel mondial, situația pacienților cu boli rare rămâne îngrijorătoare.

Aproximativ 75% dintre persoanele afectate sunt copii, iar nouă din zece pacienți fie nu sunt diagnosticați, fie primesc un diagnostic greșit.

