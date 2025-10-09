Peste 30.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în prima zi a pelerinajului de la Iași

9 octombrie 2025

Peste 30.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, depuse pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane, în prima zi a pelerinajului de la Iași.

Pelerinii care vor ajunge la Iași vor putea să se roage şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care vor fi aduse sâmbătă seara de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia.