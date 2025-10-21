Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 15:58

Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză.

În urma probelor desfășurate, România s-a clasat pe locul al II-lea în clasamentul general pe echipe, între Republica Belarus, situată pe locul I și Rusia, care a obținut locul III.

Cea de-a 21-a ediție, desfășurată în Muntenegru în perioada 15-19 octombrie, a reunit la start cei mai buni sportivi din lume la această disciplină.

Lotul național a obținut șapte medalii de aur, zece medalii de argint și zece medalii de bronz. Patru dintre medaliile de aur au fost cucerite Ianis Scutaru, din Piatra Neamț.

La doar 13 ani, băiatul este campion mondial și a fost înscris în Cartea Recordurilor.

Corespondenta noastră, Gianina Buftea relatează: România a participat cu o delegație numeroasă, formată din 25 de persoane, sub îndrumarea antrenorului lotului național, Gheorghe Paisa, dar și a antrenorului secund, Gabriela Ivan, obținând 7 medalii de aur, 10 de argint și 10 de bronz. Din delegația națională au făcut parte și 14 sportivi din Piatra Neamț, dintre care 3 au fost titulari în lotul național și au punctat decisiv pentru rezultatul final pe națiuni. Ianis Alexandru Scutaru, puștiul minune al radio-amatorismului românesc, a obținut 4 medalii de aur și una de argint, dar și record mondial la proba lui preferată, obținând în clasamentul general ”aur”.

Antrenorul Gheorghe Paisa: Scutaru Ianis Alexandru a obținut pentru prima dată pentru România 4 medalii de aur și s-a clasat pe locul întâi la categoria individual compus overall. De asemenea, ceilalți sportivi au punctat decisiv pentru calificarea României pe podiumul respectiv pe locul 2 în fața Rusiei după Belarus, dar și după o schimbare spectaculoasă de clasament și în final am dovedit că putem și ne-am revenit, astfel încât finalul clasamentului a adus România pe poziția secundă în poziția de vicecampioană mondială. De asemenea, la participarea sportivilor nemțeni, aș vrea să remarc două participări noi, Cercelariu Dragoș și Oglagi Matei, care au avut un parcurs deosebit și au dat speranță viitoarei echipe naționale când Ianis va trece la categorie superioară, la categoria juniori.

Gianina Buftea: Este pentru prima dată în istoria participării României când un sportiv român reușește să obțină medalia de aur la clasamentul general. Prima oară locul 2 la numărul de medalii de aur și a treia oară când România se clasează pe locul 2, o performanță excepțională care confirmă nivelul internațional al pregătirii românilor.

(Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO Gianina Buftea)