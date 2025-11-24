Parchetul European finalizează rechizitoriul în dosarul de fraudă cu fonduri UE la AJOFM Botoșani

Publicat de Lucian Bălănuţă, 24 noiembrie 2025, 16:00

Parchetul European a finalizat rechizitoriul în dosarul ce vizează o fraudă cu fonduri europene la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Botoșani. Ancheta a vizat șase persoane, printre care și un fost funcționar public, acuzate că au obținut ilegal granturi destinate integrării profesionale a tinerilor.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2018 – 2020. Suspecții ar fi depus documente cu date nereale la AJOFM Botoșani pentru a deveni eligibili în cadrul unor proiecte finanțate din Fondul Social European, în valoare totală de 75.000 de euro. Proiectele vizau sprijinirea tinerilor, inclusiv a celor vulnerabili sau neîncadrați profesional (categoria NEET), pentru găsirea unui loc de muncă, a unei ucenicii sau a unui stagiu.

Parchetul European arată că fostul funcționar public ar fi sprijinit organizațiile din domeniul formării profesionale să întocmească cererile de finanțare și să obțină granturile. Ulterior, acesta ar fi devenit lector la un curs organizat de unul dintre ceilalți pârâți și ar fi falsificat participările și testările beneficiarilor.

„Proiectele nu au fost realizate și nu au avut loc instruiri pentru stimularea capacității de inserție profesională a tinerilor”, subliniază Parchetul European.

În acest dosar, în aprilie 2024 au fost efectuate percheziții la domiciliile unor funcționari publici și la sediul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Botoșani,

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani.