Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 11:53 / actualizat: 30 noiembrie 2025, 10:19


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

Zone afectate: Moldova

Temporar va ploua în cea mai mare parte a Moldovei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5…7 cm, în nordul Carpaților Orientali.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp în
jumătatea de sud a Carpaților Orientali.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 14

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ

Zone afectate: județele Bacău și Vrancea

În județele Bacău și Vrancea, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

