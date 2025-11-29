Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare
Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 11:53 / actualizat: 30 noiembrie 2025, 10:19
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare
Zone afectate: Moldova
Temporar va ploua în cea mai mare parte a Moldovei.
La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5…7 cm, în nordul Carpaților Orientali.
Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp în
jumătatea de sud a Carpaților Orientali.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 14
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: județele Bacău și Vrancea
În județele Bacău și Vrancea, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.