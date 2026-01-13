Numărul cazurilor de gripă, în scădere în județul Neamț

Numărul cazurilor de gripă, a pneumoniilor şi a virozelor respiratorii înregistrate în judeţul Neaţm rămâne mare, dar este în scădere, potrivit unei raportări a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) remisă, marţi, AGERPRES.

Astfel, săptămâna trecută au fost luate în evidenţă 126 de cazuri de gripă clinică, jumătate faţă de prima săptămână din acest an.

Un sfert dintre cazurile înregistrate în perioada 5 – 11 ianuarie au avut nevoie de internări, dar nu a fost înregistrat niciun deces din cauza gripei.

În ceea ce priveşte pneumoniile, au fost 224 de cazuri, cu 86 de internări iar infecţiile respiratorii au totalizat 761 de cazuri, cu zece internări.

Potrivit DSP Neamţ, cele mai afectate grupe de vârstă privind gripa, pneumoniile şi infecţiile respiratorii sunt 0-14 ani şi plus 65 de ani.

În actualul sezon au fost vaccinate antigripal 27.706 persoane, o cifră sensibil egală cu cea din sezonul epidemiologic prededent.

