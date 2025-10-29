NEAMȚ: Sute de contestații la primării după erori în cadastrul general

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 11:32

Cadastrarea merge cu pași de melc, din 24 de comune doar 5 au fost cadastrate, ultima Dămoc fiind anunțată astăzi.

Oamenii sunt nemultumiți deoarece actele de proprietate nu corespund cu cele din planul național de cadastrare, iar termenul de contestare gratuită e prea scurt.

În primării, funcționarii înregistrează sute de contestații, iar oamenii trebuie să ajungă și în instanță pentru corectarea erorilor.

La prefectură au fost, numai luna asta, 2 ședințe pe această temă.

Un reportaj realizat de Gianina Buftea:

Radio Iași/Gianina Buftea