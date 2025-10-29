NEAMȚ: Sute de contestații la primării după erori în cadastrul general
Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 11:32
Cadastrarea merge cu pași de melc, din 24 de comune doar 5 au fost cadastrate, ultima Dămoc fiind anunțată astăzi.
Oamenii sunt nemultumiți deoarece actele de proprietate nu corespund cu cele din planul național de cadastrare, iar termenul de contestare gratuită e prea scurt.
În primării, funcționarii înregistrează sute de contestații, iar oamenii trebuie să ajungă și în instanță pentru corectarea erorilor.
La prefectură au fost, numai luna asta, 2 ședințe pe această temă.
Un reportaj realizat de Gianina Buftea:
Radio Iași/Gianina Buftea