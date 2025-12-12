Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ/Bărbat cercetat pentru furt de bunuri de patrimoniu din situri arheologice unde a intrat cu detectorul de metale

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 10:59

Un bărbat din localitatea Gârcina este cercetat penal pentru furt calificat şi accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic fără autorizarea prealabilă, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

‘În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, în intervalul ianuarie 2023 – octombrie 2025, un bărbat de 57 de ani, din Gârcina, ar fi pătruns cu detectoare de metale şi le-ar fi utilizat în zone cu patrimoniu arheologic, de pe raza judeţului Neamţ, fără a avea autorizaţia prealabilă emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor, locuri de unde ar fi sustras bunuri care fac parte din patrimoniul cultural’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.

Poliţiştii au efectuat două percheziţii domiciliare în acest dosar, în urma cărora au descoperit bunuri aparţinând patrimoniului cultural mobil, având valoare istorică.

Între acestea sunt o monedă de 5 bani datată 1885, o monedă de 5 bani datată 1867, două monede de 10 bani datate 1867, o rublă din argint datată 1830, un medalion comemorativ Carol I datat 1839-1939, o cruce, trei inele, trei fragmente de bijuterii, patru fragmente de ornamente, o monedă din cupru şi o cataramă din bronz, două topoare din fier şi o nicovală, un amnar, mai multe fragmente metalice.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciul Criminalistic Neamţ şi al luptătorilor din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Neamţ. AGERPRES/FOTO IPJ NT

