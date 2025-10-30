NEAMȚ: Asigurare măsuri PSI în comuna Români la o explozie neurmată de incendiu

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 12:07





La ora 09:52, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în comuna Români a avut loc o explozie neurmată de incendiu într-o casă din satul Goșmani.

La locul solicitării s-au deplasat forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (două autospeciale de stingere dintre care una cu modul pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă), SVSU Români și IPJ.

La sosirea pompierilor s-a constatat că explozia s-a produs la un aparat de gătit alimentat cu butelie și nu a fost urmată de incendiu. O femeie în vârstă de 75 de ani care a fost surprinsă de suflul exploziei, a suferit arsuri pe o mare suprafață corporală (cap, umeri și torace). Femeia a primit îngrijiri medicale de la echipajul medical de pe ambulanța SMURD TIM, ulterior fiind transportată la CPU Roman.

După o evaluare preliminară s-a constatat că nu sunt afectate încăperile locuinței, ci doar aparatul de gătit.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Cauza probabilă de producere a evenimentului a fost alimentarea defectuoasă a sistemului de gătit.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO ISU NT)