Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » NEAMȚ: Asigurare măsuri PSI în comuna Români la o explozie neurmată de incendiu

NEAMȚ: Asigurare măsuri PSI în comuna Români la o explozie neurmată de incendiu

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 12:07


La ora 09:52, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în comuna Români a avut loc o explozie neurmată de incendiu într-o casă din satul Goșmani.

La locul solicitării s-au deplasat forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (două autospeciale de stingere dintre care una cu modul pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă), SVSU Români și IPJ.

La sosirea pompierilor s-a constatat că explozia s-a produs la un aparat de gătit alimentat cu butelie și nu a fost urmată de incendiu. O femeie în vârstă de 75 de ani care a fost surprinsă de suflul exploziei, a suferit arsuri pe o mare suprafață corporală (cap, umeri și torace). Femeia a primit îngrijiri medicale de la echipajul medical de pe ambulanța SMURD TIM, ulterior fiind transportată la CPU Roman.

După o evaluare preliminară s-a constatat că nu sunt afectate încăperile locuinței, ci doar aparatul de gătit.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Cauza probabilă de producere a evenimentului a fost alimentarea defectuoasă a sistemului de gătit.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO ISU NT)

Etichete:
(AUDIO) IAȘI: Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est
Regional joi, 30 octombrie 2025, 07:50

(AUDIO) IAȘI: Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, începând de astăzi, cea de-a patra ediție a Simpozionului Cercetării...

(AUDIO) IAȘI: Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est
(AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei
Regional miercuri, 29 octombrie 2025, 12:56

(AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei

Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei. După o lungă perioadă în...

(AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei
Iaşi: Control judiciar pentru 60 de zile pentru primarul din Grozeşti
Regional miercuri, 29 octombrie 2025, 11:35

Iaşi: Control judiciar pentru 60 de zile pentru primarul din Grozeşti

Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce în cursul zilei de duminică ar...

Iaşi: Control judiciar pentru 60 de zile pentru primarul din Grozeşti
NEAMȚ: Sute de contestații la primării după erori în cadastrul general
Regional miercuri, 29 octombrie 2025, 11:32

NEAMȚ: Sute de contestații la primării după erori în cadastrul general

Cadastrarea merge cu pași de melc, din 24 de comune doar 5 au fost cadastrate, ultima Dămoc fiind anunțată astăzi. Oamenii sunt nemultumiți...

NEAMȚ: Sute de contestații la primării după erori în cadastrul general
Regional miercuri, 29 octombrie 2025, 10:27

Moldova Open Chess Classic – ediția a IV-a Iași, 14–16 noiembrie 2025

Asociația Club Sportiv „Împreună pentru Performanță” din Miroslava, în parteneriat cu Federația Română de Șah, Clubul de Șah...

Moldova Open Chess Classic – ediția a IV-a Iași, 14–16 noiembrie 2025
Regional miercuri, 29 octombrie 2025, 06:28

(AUDIO) Studenții ies din nou în stradă!

Studenții ies din nou în stradă! Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a anunțat că va participa, astăzi, (29...

(AUDIO) Studenții ies din nou în stradă!
Regional marți, 28 octombrie 2025, 13:08

(AUDIO/FOTO) Un nou spațiu verde pentru ieșeni: pădurea-parc de la Cetățuia

Proiectul privind amenajarea unei păduri-parc la Cetățuia a intrat în linie dreaptă! Primăria și Arhiepiscopia Iașilor au semnat, astăzi, un...

(AUDIO/FOTO) Un nou spațiu verde pentru ieșeni: pădurea-parc de la Cetățuia
Regional marți, 28 octombrie 2025, 11:19

Suceava: Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, acord de recunoaşte a vinovăţiei într-un dosar de corupţie

Fostul manager al Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori Cosma şi Damian’ din Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, a semnat un acord de...

Suceava: Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, acord de recunoaşte a vinovăţiei într-un dosar de corupţie