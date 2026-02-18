NEAMȚ: Aproape 3.000 de elevi nu au ajuns la școală din cauza ninsorilor

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 11:00

Astăzi, cursurile din toate unitățile școlare ale județului Neamț se desfășoară în regim normal, conform structurii anului școlar în curs și programului fiecărei unități de învățământ.

”Un total de 2.943 de elevi au fost afectați de condițiile meteorologice și nu au putut ajunge la cursuri. Școlile care au raportat un număr semnificativ de elevi absenți din acest motiv sunt Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamț (525 de elevi), Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu-Neamț (388 de elevi), Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza, Piatra-Neamț (114 elevi), Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman (173 de elevi), Școala Gimnazială comuna Bălțătești (104 elevi). La Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu din Piatra-Neamț, unde s-au înregistrat 131 de elevi absenți, s-a hotărât organizarea de cursurilor în regim hibrid, astfel încât elevii care nu pot fi prezenți fizic participă la ore în sistem online”, a transmis prof. Ionuț Liviu Ciocoiu, inspector școlar general.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro