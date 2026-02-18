NEAMȚ: Accident rutier produs pe DN 2-E85, în satul Gherăeștii Noi din comuna Gherăești

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 10:02

În jurul orei 08:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 2-E85, în satul Gherăeștii Noi din comuna Gherăești.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD) și IPJ.

În accidentul rutier au fost implicate un autotren și un autoturism în care se aflau doar conducătorii auto.

„Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că în interiorul autoturismului se afla o persoană încarcerată, în stare de semiconștiență. Cu ajutorul echipamentelor specifice s-a acționat pentru scoaterea victimei din autoturism. După ce a fost extrasă din autoturism, victima a fost predată echipajului SMURD. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 65 de ani, a fost transportat la CPU al Spitalului Municipal Roman. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier”, a precizat Irina Popa, ISU Neamț.

Din primele cercetări, polițiștii susțin că unul dintre șoferi nu a acordat prioritate. Revenim cu amănunte.

Radio Iași/Gianina Buftea