METEO: Ploi moderate în Moldova și ninsori la munte, astăzi până la ora 20
Publicat de Gabriela Rotaru, 30 noiembrie 2025, 10:26
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Valabilitate: 30 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, lapoviță și ninsoare la munte
Zone afectate: Moldova
Temporar va ploua moderat cantitativ în cea mai mare parte a Moldovei și se vor acumula 10…15 l/mp și
izolat peste 20…30 l/mp.
La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm.