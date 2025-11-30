Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » METEO: Ploi moderate în Moldova și ninsori la munte, astăzi până la ora 20

METEO: Ploi moderate în Moldova și ninsori la munte, astăzi până la ora 20

METEO: Ploi moderate în Moldova și ninsori la munte, astăzi până la ora 20

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 noiembrie 2025, 10:26


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Valabilitate: 30 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, lapoviță și ninsoare la munte

Zone afectate: Moldova

Temporar va ploua moderat cantitativ în cea mai mare parte a Moldovei și se vor acumula 10…15 l/mp și
izolat peste 20…30 l/mp.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm.

Etichete:
Suceava: Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier pe DN 17, la Ilişeşti
Prim plan duminică, 30 noiembrie 2025, 09:45

Suceava: Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier pe DN 17, la Ilişeşti

Şase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă după-amiază, pe DN 17, în localitatea...

Suceava: Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier pe DN 17, la Ilişeşti
TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Prim plan duminică, 30 noiembrie 2025, 08:46

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României

TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naţionale a României, care include zboruri din şi spre Bucureşti, la preţuri începând cu 69 de euro,...

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 11:53

Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

INFORMARE METEOROLOGICĂ Valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ sub formă...

Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare
(AUDIO) Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 11:40

(AUDIO) Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova

Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public din zona Moldovei....

(AUDIO) Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:28

(AUDIO) Permanență UPU în minivacanța de 1 Decembrie în județul Iași

În minivacanța de 1 decembrie, în județul Iași asigură permanența Unitățile de Primiri-Urgențe de la Spitalele „Sfântul Spiridon”, de...

(AUDIO) Permanență UPU în minivacanța de 1 Decembrie în județul Iași
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:06

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de...

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:03

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat aseară decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuţ Moşteanu, şi decretul prin care îl...

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 09:42

(AUDIO) Un nou opțional despre protecția animalelor, introdus în 13 școli din județul Iași

Un nou opțional este studiat în 13 unități de învățământ din județul Iași, după ce Inspectoratul Școlar Județean a semnat un protocol...

(AUDIO) Un nou opțional despre protecția animalelor, introdus în 13 școli din județul Iași