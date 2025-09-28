Medicii i-au amputat picioarele pilotului avionului civil prăbuşit sâmbătă la Iaşi

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 11:59

Medicii de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iaşi au fost nevoiţi să-i amputeze picioarele pilotului avionului civil de mici dimensiuni care s-a prăbuşit sâmbătă seara în perimetrul unei unităţi militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic ‘Prut’.

Bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost dus la spital cu arsuri de gradul gradul III-IV la nivelul picioarelor, arsuri gradul II-III la nivelul abdomenului şi toracelui inferior şi cu traumatisme cranio-cerebrale.

În prezent, el este internat la Terapie intensivă în Clinica de Chirurgie Plastică şi Reparatorie.

‘S-a realizat amputaţie coapsă (…) bilateral pentru salvarea vieţii pacientului. Pentru leziunile de arsură profundă încă existente se va reinterveni luni. Starea generală a pacientului este gravă’, a explicat dr. Diana Cimpoeşu, purtătorul de cuvânt al Spitalului ‘Sf.Spiridon’ din Iaşi.

Copilotul, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost transportat la spital cu contuzie toraco-abdominală şi este internat la Clinica Chirurgie 2, pentru supraveghere, fiind stabil hemodinamic şi respirator.

Pilotul este arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, iar copilotul este un poliţist.

‘Avionul a căzut într-o zonă împădurită, în urma impactului producându-se un incendiu, asupra căruia au acţionat pompierii, care au fost sprijiniţi de militarii unităţii. Incendiul a fost stins în jurul orei 17:40. Nu au fost afectate clădiri sau alte elemente de infrastructură ale unităţii militare’, a transmis Brigada 15 Mecanizată ‘Podu Înalt’. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro