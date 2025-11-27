Ascultă Radio România Iași Live
Manifestarea interactivă „Sfântul Andrei. Între credință și tradiție” la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 06:39 / actualizat: 27 noiembrie 2025, 7:58

Muzeul Viei și Vinului din Hârlău din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Hârlău, organizează joi, 27 noiembrie 2025, începând cu ora 12.00, manifestarea interactivă „Sfântul Andrei. Între credință și tradiție”.
Evenimentul își propune să readucă în atenția publicului tradițiile, obiceiurile și credințele populare românești asociate sărbătorii Sfântului Andrei, una dintre cele mai importante și pline de semnificații din calendarul popular.
„Prin această inițiativă, ne dorim valorificarea patrimoniului cultural imaterial și implicarea tinerilor în cunoașterea și perpetuarea tradițiilor locale”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Programul activităților va include momente interactive susținute de meșterul popular Bogdan Bârzu, alături de elevi ai Liceului Tehnologic Hârlău, care vor ilustra obiceiuri, simboluri și tehnici tradiționale specifice zonei Moldovei.
Vă așteptăm să descoperiți, într-un cadru autentic și plin de simboluri, bogăția tradițiilor legate de sărbătoarea Sfântului Andrei.
