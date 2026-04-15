„Lumina care ne locuiește”, expusă la Galeria de Artă Absida

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 10:36





Miercuri, 15 aprilie 2026, ora 17, la Galeria de Artă Absida din Iași va avea loc vernisajul expoziției personale de pictură a scriitoarei Ingrid Beatrice Coman-Prodan „Lumina care ne locuiește” – o meditație vizuală asupra luminii interioare, a memoriei și a spațiului afectiv.

Expoziția surprinde felul în care lumina inteioară străbate materia și transformă spațiul într-un loc al emoției, al memoriei și al trăirii interioare.

Prezintă: Maria Bilașevschi și Cristian Ungureanu.