Lucrările pe tronsonul de autostradă Bacău-Pașcani se apropie de 40%

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 11:11

Lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani, în lungime de aproape 80 de km al autostrăzii Moldovei, se apropie de 40%, anunță directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Constructorul român este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje.

Conform contractului, pe traseul tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani vor fi construite inclusiv 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje.

Contractele, finanțate prin PNRR, au o valoare totală de 4,66 miliarde de lei fără TVA, iar lucrările trebuie finalizate anul viitor, a mai scris șeful CNAIR, Pistol, pe o rețea de socializare.

