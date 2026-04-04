La Iași, tradiționalul Pelerinaj de Florii va începe astăzi, de la ora 15:45, la Biserica Bărboi

La Iași, tradiționalul Pelerinaj de Florii va începe astăzi, de la ora 15:45, la Biserica Bărboi

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 aprilie 2026, 12:40

Tradiționalul Pelerinaj de Florii se desfășoară, astăzi, în marile orașe din țară.

La Iași, evenimentul religios va începe după-amiază, la ora 15:45, la Biserica Bărboi, odată cu săvârşirea slujbei Vecerniei de către Preasfinţitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, urmată de sfinţirea ramurilor de salcie oferite credincioşilor prezenţi.

La ora 17:00, participanții vor porni în procesiune pe străzile orașului, pe traseul Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Biserica „Sfântul Sava” – Mănăstirea Trei Ierarhi.

Pelerinajul se va încheia la Catedrala Mitropolitană, unde alaiul de pelerini va fi întâmpinat de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Sâmbăta aceasta, numită și „Sâmbăta lui Lazăr”, marchează ajunul sărbătorii Intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, una dintre cele mai importante sărbători creștine. (Radio Iași/ FOTO doxologia.ro)

 

Creştinii romano-catolici şi protestanţi celebrează astăzi Paştele
