Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Invitați speciali pe scena Ateneului ieșean la început de an

Invitați speciali pe scena Ateneului ieșean la început de an

Invitați speciali pe scena Ateneului ieșean la început de an

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 12:15

Ateneul Național din Iași anunță o agendă culturală de excepție pentru luna ianuarie 2026, aducând în fața publicului ieșean nume sonore ale teatrului românesc. Toate spectacolele din această serie vor avea loc la Sala Unirii, începând cu ora 19:00.

Programul evenimentelor debutează vineri, 16 ianuarie 2026, cu spectacolul Baltagul, având-o în rolul principal pe marea actriță Maia Morgenstern, sub regia semnată de Toma Hogea. Marți, 20 ianuarie 2026, publicul este invitat la piesa Divorț în stil italian, o producție regizată de Alexandru Vasilachi, care îi reunește pe actorii Constantin Pușcașu și Silvia Luca.

Săptămâna continuă cu spectacolul Farsa, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în regia Ericăi Moldovan, avându-l ca protagonist pe Constantin Pușcașu. Joi, 29 ianuarie 2026, cunoscutul actor Marius Manole va urca pe scena de la Sala Unirii în spectacolul Prenumele, montat sub bagheta regizorală a lui Radu Ghilaș. Seria invitaților speciali se încheie sâmbătă, 31 ianuarie 2026, cu piesa Îmblânzirea scorpiei, în regia lui Răzvan Oprea, spectacol ce se bucură de participarea actorului Paul Ipate.

„Deschidem anul 2026 cu o agendă densă, în care am invitat unii dintre cei mai apreciați actori ai momentului. Prezența unor artiști ca Maia Morgenstern, Paul Ipate sau Marius Manole la Ateneul Național din Iași este o garanție a calității și o invitație deschisă la reflecție și divertisment de bun gust. Vă așteptăm la Sala Unirii pentru o lună ianuarie cu adevărat specială”, a declarat managerul interimar a Ateneului Național din Iași – Mihai G. Marius-Andrei.

Biletele sunt disponibile la casieria Ateneului Național din Iași și pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/. De asemenea, biletele se pot achiziționa de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii.

Etichete:
Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:40

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei

Avocatul Adrian Cuculis a anunţat luni că a depus un denunţ penal la Parchetul General, în care solicită să fie efectuate cercetări cu privire...

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:24

Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026

Aproape 15.000 de persoane din municipiul Iaşi şi-au achitat deja taxele şi impozitele locale în primele zile ale anului, cea mai mare parte a...

Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026
Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:01

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii

Preţurile la gazele naturale ar urma să crească, după ce plafonarea lor, decisă în perioada pandemiei, ar urma să înceteze la 1 aprilie....

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:34

Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger...

Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit...

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:20

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri...

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:19

Teatrul Luceafărul Iași: „Luceafărul, prin telescop”, de Ziua Culturii Naționale

O experiență interactivă care conectează universul liric cu acela celest vă propune Teatrul Luceafărul Iași joi, 15 ianuarie, de Ziua Culturii...

Teatrul Luceafărul Iași: „Luceafărul, prin telescop”, de Ziua Culturii Naționale
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:15

Iași: Evenimente culturale în Copou de Ziua Culturii Naționale și ziua poetului Mihai Eminescu

Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iași, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România,...

Iași: Evenimente culturale în Copou de Ziua Culturii Naționale și ziua poetului Mihai Eminescu