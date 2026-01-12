Invitați speciali pe scena Ateneului ieșean la început de an

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 12:15

Ateneul Național din Iași anunță o agendă culturală de excepție pentru luna ianuarie 2026, aducând în fața publicului ieșean nume sonore ale teatrului românesc. Toate spectacolele din această serie vor avea loc la Sala Unirii, începând cu ora 19:00.

Programul evenimentelor debutează vineri, 16 ianuarie 2026, cu spectacolul Baltagul, având-o în rolul principal pe marea actriță Maia Morgenstern, sub regia semnată de Toma Hogea. Marți, 20 ianuarie 2026, publicul este invitat la piesa Divorț în stil italian, o producție regizată de Alexandru Vasilachi, care îi reunește pe actorii Constantin Pușcașu și Silvia Luca.

Săptămâna continuă cu spectacolul Farsa, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în regia Ericăi Moldovan, avându-l ca protagonist pe Constantin Pușcașu. Joi, 29 ianuarie 2026, cunoscutul actor Marius Manole va urca pe scena de la Sala Unirii în spectacolul Prenumele, montat sub bagheta regizorală a lui Radu Ghilaș. Seria invitaților speciali se încheie sâmbătă, 31 ianuarie 2026, cu piesa Îmblânzirea scorpiei, în regia lui Răzvan Oprea, spectacol ce se bucură de participarea actorului Paul Ipate.

„Deschidem anul 2026 cu o agendă densă, în care am invitat unii dintre cei mai apreciați actori ai momentului. Prezența unor artiști ca Maia Morgenstern, Paul Ipate sau Marius Manole la Ateneul Național din Iași este o garanție a calității și o invitație deschisă la reflecție și divertisment de bun gust. Vă așteptăm la Sala Unirii pentru o lună ianuarie cu adevărat specială”, a declarat managerul interimar a Ateneului Național din Iași – Mihai G. Marius-Andrei.

Biletele sunt disponibile la casieria Ateneului Național din Iași și pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/. De asemenea, biletele se pot achiziționa de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii.