Informare meteo: vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului și polei în Moldova

Informare meteo: vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului și polei în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 13:00

Ninsorile care au cuprins de aseară sudul României vor fi urmate de încă două zile de ger, avertizează meteorologii.

Va fi şi cod galben în acest sens, începând cu această oră până mâine dimineaţă.

Alerta vizează Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei şi prognozează temperaturi cu 7-9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă. Astăzi va mai ninge slab local în vest, sud şi sud-est, iar la noapte vor fi precipitaţii mixte în mai multe regiuni. Vântul va bate mai tare şi va amplifica senzaţia de frig, mai ales în sud şi sud-est.

Meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului și polei, valabilă în Moldova, până miercuri dimineață.  Temperaturile minime se vor situa în general între minus 20 și minus 7 grade, iar cele maxime între minus 15 și minus două grade.

 

 

 

 

