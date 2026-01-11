Iaşi: Bătrână adusă în stare gravă de hipotermie la Spitalul ‘Sf. Spiridon’

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 12:39

O femeie în vârstă de 72 de ani a fost adusă în stare foarte gravă la Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’din Iaşi, din cauza hipotermiei.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu, a declarat că femeia avea o hipotermie moderată, temperatura corporală fiind de 28,7 grade Celsius, după ce a fost găsită într-o anexă, fără căldură sau apă curentă.

După ce a fost stabilizată şi reechilibrată hidric şi termic, bătrâna a fost internată în clinica medicală de gardă.

‘Pacienta este conştientă. Nu avem motive de îngrijorare. Se recuperează bine’, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Diana Cimpoeşu.

Medicul a sfătuit cetăţenii să îşi sune cât de des pot rudele sau prietenii despre care ştiu că locuiesc singuri. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)