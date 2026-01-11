Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iaşi: Bătrână adusă în stare gravă de hipotermie la Spitalul ‘Sf. Spiridon’

Iaşi: Bătrână adusă în stare gravă de hipotermie la Spitalul ‘Sf. Spiridon’

Iaşi: Bătrână adusă în stare gravă de hipotermie la Spitalul ‘Sf. Spiridon’

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 12:39

O femeie în vârstă de 72 de ani a fost adusă în stare foarte gravă la Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’din Iaşi, din cauza hipotermiei.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu, a declarat că femeia avea o hipotermie moderată, temperatura corporală fiind de 28,7 grade Celsius, după ce a fost găsită într-o anexă, fără căldură sau apă curentă.

După ce a fost stabilizată şi reechilibrată hidric şi termic, bătrâna a fost internată în clinica medicală de gardă.

‘Pacienta este conştientă. Nu avem motive de îngrijorare. Se recuperează bine’, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Diana Cimpoeşu.

Medicul a sfătuit cetăţenii să îşi sune cât de des pot rudele sau prietenii despre care ştiu că locuiesc singuri. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 12:00

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează...

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran
Intervenţii pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost în municipiile Botoşani şi Dorohoi
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 11:53

Intervenţii pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost în municipiile Botoşani şi Dorohoi

Pompierii, împreună cu jandarmii şi poliţiştii locali, au identificat noaptea trecută persoanele fără adăpost expuse temperaturilor scăzute...

Intervenţii pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost în municipiile Botoşani şi Dorohoi
Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 09:56

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul...

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social
Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 08:33

Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare

Şcolile încep de mâine, 12 ianuarie, să întocmească liste cu profesoarele care doresc să îşi continue activitatea ca titular până la...

Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 08:25

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie- 4 ianuarie 2026, numărul total fiind, până în prezent, de 11 în...

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 08:10

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor. Relatări de la faţa locului...

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 07:55

(AUDIO) La Iaşi, au fost redeschise două centre de primire pentru persoane fără adăpost

Persoanele fără adăpost din municipiul Iași primesc sprijin în această perioadă în care se așteaptă temperaturi foarte scăzute. S-au...

(AUDIO) La Iaşi, au fost redeschise două centre de primire pentru persoane fără adăpost
Prim plan duminică, 11 ianuarie 2026, 07:47

Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile

Iarna se face în continuare resimţită în sudul ţării, unde ninge şi cerul este noros. Meteorologii spun că România va avea parte de o...

Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile