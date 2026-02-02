Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iaşi: Bărbat de 60 de ani, găsit în hipotermie severă, stabilizat în UPU ‘Sf Spiridon’

Iaşi: Bărbat de 60 de ani, găsit în hipotermie severă, stabilizat în UPU ‘Sf Spiridon’

Iaşi: Bărbat de 60 de ani, găsit în hipotermie severă, stabilizat în UPU ‘Sf Spiridon’

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 10:46

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost adus în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul ‘Sfântul Spiridon’ din Iaşi, după ce a fost găsit în stare de hipotermie severă.

Coordonatorul UPU de la Spitalul ‘Sf Spiridon’, dr Diana Cimpoeşu, a declarat că echipajul de la Ambulanţă a fost solicitat să intervină la domiciliul bărbatului din localitatea Osoi, comuna Comarna, deoarece acesta prezenta o temperatură corporală extrem de scăzută, de doar 22,4 grade Celsius.

‘În timpul transportului, pacientul a suferit stop cardio-respirator, fiind iniţiate imediat manevrele de resuscitare. Pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe, unde eforturile echipei medicale au avut succes, fiind obţinută revenirea circulaţiei spontane. După măsurile de reîncălzire activă, temperatura corporală a crescut până la 30 de grade Celsius. În prezent, bărbatul are tensiune arterială şi frecvenţă cardiacă în limite normale, este conştient, cooperant, însă uşor confuz’, a declarat dr. Diana Cimpoeşu.

Bărbatul este monitorizat şi tratat în continuare, medicii urmărind atent apariţia unor posibile complicaţii asociate hipotermiei severe şi stopului cardio-respirator.

Cazul este considerat de echipa medicală drept o realizare medicală deosebită, având în vedere temperatura extrem de scăzută la care s-a produs stopul în prespital.

‘Este un caz singular, cu evoluţie favorabilă până în acest moment. Pacientul a fost internat în Clinica Medicală, unde va rămâne sub supraveghere de specialitate’, a mai precizat dr. Cimpoeşu. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
„Bărbierul din Sevilla” – primul spectacol al lunii la Opera Iași
Prim plan luni, 2 februarie 2026, 11:12

„Bărbierul din Sevilla” – primul spectacol al lunii la Opera Iași

Primul spectacol al lunii la Opera Națională Română din Iași are loc marți. De la ora 18:30, în Sala Mare, este programată opera bufă...

„Bărbierul din Sevilla” – primul spectacol al lunii la Opera Iași
GRAMMY 2026: Lista câştigătorilor la principalele categorii
Prim plan luni, 2 februarie 2026, 11:04

GRAMMY 2026: Lista câştigătorilor la principalele categorii

GRAMMY 2026: Lista câştigătorilor la principalele categorii Los Angeles, 2 feb /Agerpres/ – Prezentăm mai jos lista câştigătorilor...

GRAMMY 2026: Lista câştigătorilor la principalele categorii
Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere
Prim plan luni, 2 februarie 2026, 10:34

Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere

Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 şi A2 şi pe drumurile din 15 judeţe. A nins consistent, începând de aseară, în...

Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere
RăsfoZICI vine la Biblioteca Judeţeană Botoşani – o sărbătoare a cititului împreună
Prim plan luni, 2 februarie 2026, 10:00

RăsfoZICI vine la Biblioteca Judeţeană Botoşani – o sărbătoare a cititului împreună

În săptămâna în care este celebrată Ziua Internaţională a Cititului Împreună (ZICI), Biblioteca Judeţeană ‘Mihai Eminescu’...

RăsfoZICI vine la Biblioteca Judeţeană Botoşani – o sărbătoare a cititului împreună
Prim plan luni, 2 februarie 2026, 07:02

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an. Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vor avea şedinţe separate, în care...

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 11:30

Meteorologii au prelungit codul galben de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii au prelungit codul galben de ger
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 11:25

(AUDIO) Acordurile UE–India și Mercosur, oportunitate pentru antreprenorii din estul României

Semnarea memorandumurilor comerciale cu India și țările din Mercosur deschide producătorilor din Uniunea Europeană șansa relansării economice....

(AUDIO) Acordurile UE–India și Mercosur, oportunitate pentru antreprenorii din estul României
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 11:16

(AUDIO) Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei: Reducerea cu 10% a salariilor din cultură este de neconceput

Managerul interinar al Palatului Culturii din Iași, Andrei Apreotesei, susține că este de neconceput, în actualele circumstanțe, o diminuare a...

(AUDIO) Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei: Reducerea cu 10% a salariilor din cultură este de neconceput