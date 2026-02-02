Iaşi: Bărbat de 60 de ani, găsit în hipotermie severă, stabilizat în UPU ‘Sf Spiridon’

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 10:46

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost adus în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul ‘Sfântul Spiridon’ din Iaşi, după ce a fost găsit în stare de hipotermie severă.

Coordonatorul UPU de la Spitalul ‘Sf Spiridon’, dr Diana Cimpoeşu, a declarat că echipajul de la Ambulanţă a fost solicitat să intervină la domiciliul bărbatului din localitatea Osoi, comuna Comarna, deoarece acesta prezenta o temperatură corporală extrem de scăzută, de doar 22,4 grade Celsius.

‘În timpul transportului, pacientul a suferit stop cardio-respirator, fiind iniţiate imediat manevrele de resuscitare. Pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe, unde eforturile echipei medicale au avut succes, fiind obţinută revenirea circulaţiei spontane. După măsurile de reîncălzire activă, temperatura corporală a crescut până la 30 de grade Celsius. În prezent, bărbatul are tensiune arterială şi frecvenţă cardiacă în limite normale, este conştient, cooperant, însă uşor confuz’, a declarat dr. Diana Cimpoeşu.

Bărbatul este monitorizat şi tratat în continuare, medicii urmărind atent apariţia unor posibile complicaţii asociate hipotermiei severe şi stopului cardio-respirator.

Cazul este considerat de echipa medicală drept o realizare medicală deosebită, având în vedere temperatura extrem de scăzută la care s-a produs stopul în prespital.

‘Este un caz singular, cu evoluţie favorabilă până în acest moment. Pacientul a fost internat în Clinica Medicală, unde va rămâne sub supraveghere de specialitate’, a mai precizat dr. Cimpoeşu. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)