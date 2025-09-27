Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) IAȘI: Avion de mici dimensiuni, prăbușit în apropierea unei unități militare

27 septembrie 2025

Un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit, în această după-amiază, în apropierea unei unități militare din municipiul Iași.

La fața locului au fost direcționate, de urgență, mai multe echipaje de intervenție și prim-ajutor.

Cele două persoane au fost găsite conștiente. Acestea au fost evaluate medical, ulterior fiind transportate la o unitate medicală, pentru investigații suplimentare.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, George Onofreiasa:

În cursul zilei de astăzi, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. La fața locului au fost direcționate,  în regim de urgență, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente, fiind evaluate și stabilizate de echipajele medicale. Ulterior, victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Autoritățile competente urmează  stabilească împrejurările producerii accidentului aviatic.”

