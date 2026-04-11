Prima pagină » Știri » Regional » Iaşi: Autobuzele electrice şi tramvaiele cumpărate cu fonduri europene, verificate în perioada vacanţei de Paşte

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 08:35

Primarul Mihai Chirica a dispus Companiei de Transport Public (CTP) ca pe perioada vacanţei de Paşte a elevilor să fie făcute analize tehnice amănunţite la întregul parc de autobuze electrice şi tramvaie cumpărate în ultimii ani cu fonduri europene.

Primele care vor fi supuse acestor verificări sunt tramvaiele Bozankaya.

‘O echipă a producătorului turc Bozankaya se află la depoul CTP pentru a face o analiză operativă a mijloacelor de transport împreună cu specialiştii companiei. Până la încheierea probelor, mijloacele de transport sunt retrase de la stradă şi înlocuite cu alte tramvaie sau autobuze, dar vor reveni pe trasee săptămâna viitoare, după vacanţa de Paşte a elevilor. O verificare similară va fi făcută ulterior de reprezentanţii CTP şi ai producătorilor în ceea ce priveşte cele 16 tramvaie Pesa şi cele 69 de autobuze electrice. Şi acestea vor rămâne, în mod etapizat, în depou, respectiv în garaj, pentru probe, revenind la stradă după încheierea probelor’, a declarat Chirica.

Potrivit primarului, analiza este necesară pentru a afla care este starea tehnică a tramvaielor, evoluţia acestora pe parcursul exploatării, remedierea eventualelor defecţiuni, precum şi posibila optimizare a funcţionării. De asemenea, se urmăreşte pregătirea recepţiei în etapa a doua.

‘Alegerea acestei perioade pentru realizarea verificărilor a ţinut cont de numărul mai mic de călători înregistrat în vacanţa de Paşte. Nu există niciun motiv de îngrijorare privind starea şi modul de funcţionare a tramvaielor şi autobuzelor electrice şi nu există semnale privind eventuale defecţiuni din fabricaţie care să nu permită funcţionarea optimă, iar mijloacele de transport nu vor fi retrase din exploatare ci vor reveni pe trasee după efectuarea tuturor verificărilor privind starea tehnică şi calitatea, astfel încât siguranţa şi confortul călătorilor să fie garantate’, a transmis Mihai Chirica. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

