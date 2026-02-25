Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iași: „Asaltul Lupilor” 2026 – ediția a XIII-a cucerește Aroneanu

Iași: „Asaltul Lupilor” 2026 – ediția a XIII-a cucerește Aroneanu

Iași: „Asaltul Lupilor” 2026 – ediția a XIII-a cucerește Aroneanu

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 10:50

Prinde „urletul” de start! Tarifele early bird sunt valabile până pe 28 februarie!

Pregătirile pentru cea mai iubită cursă cu obstacole și noroi din România sunt în desfășurare, chiar dacă suntem încă în iarnă. Comunitatea „lupilor” se mărește pe zi ce trece. Evenimentul sportiv „Asaltul Lupilor”, organizat de Asociația RunCorp, va transforma comuna Aroneanu într-un teren de aventură pe 20 și 21 iunie 2026, sub conceptul simbolic „Dansând la Lună”.

28 februarie 2026 este termenul-limită pentru prima etapă de înscrieri. Participanții care se înscriu până la această dată beneficiază de cele mai avantajoase tarife. Ediția a XIII-a marchează un moment de colecție în istoria evenimentului, iar locurile la start se ocupă rapid.
O conexiune dincolo de obstacole – conceptul acestei ediții, „Dansând la Lună”, pune accentul pe comunicare și apartenență. Așa cum lupii urlă în noapte nu spre Lună, ci pentru a purta o conversație complexă și a-și exprima afecțiunea față de haită, „Asaltul Lupilor” este despre legăturile pe care le construim unii cu ceilalţi.

O caracteristică a ediției de anul acesta este prezența Batalionului 151 Infanterie „Războieni”din Iași și a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, care vor fi alături de „lupi” pe parcursul ambelor zile de eveniment. Publicul va putea admira armamentul, tehnica specifică și de intervenție iar jandarmii ieșeni vor pregăti o experiență interactivă memorabilă, amplasând special pentru participanți o tiroliană la fața locului.

Ediția 2026 de la Iași mai aduce o noutate importantă: scena evenimentului devine spațiu dedicat tinerelor talente și momentelor care inspiră. Invităm artiști, trupe de dans, cluburi sportive sau orice altă inițiativă autentică să urce pe scena evenimentului într-un spectacol memorabil. Comunitatea noastră energică merită momente pe măsură.

Provocări pentru toată „haita”
Programul celor două zile de eveniment este gândit să includă toți pasionații de mișcare:
20 iunie 2026: „Asaltul Lupilor Family” – cursă dedicată familiilor, unde copiii și părinții depășesc împreună obstacolele, consolidând legăturile prin zâmbete și adrenalină.
21 iunie 2026: „Asaltul Lupilor” – cursa principală, un test de rezistență și determinare pe un traseu spectaculos amenajat lângă pitorescul lac din zona Aroneanu.

La „Asaltul Lupilor”, spiritul de echipă primează în fața cronometrului. Participanții sunt încurajați să alerge unii alături de ceilalți, transformând provocările traseului în amintiri prețioase. Evenimentul beneficiază de sprijinul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Aroneanu. Pentru informații detaliate, tarife și înscrieri, site-ul oficial al evenimentului www.asaltullupilor.ro cât și paginile de Social Media sunt actualizate în timp real.

Etichete:
(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 09:49

(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan în privința...

(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori
Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 07:08

Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus

Arta ca reflecție și strategie Classix in Focus completează ediția Art & Mind 2026 Dialog, expoziții și intervenții culturale în cadrul...

Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus
Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 07:03

Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener instituțional al Fundației World Vision România, organizează miercuri,...

Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei
„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 06:59

„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași este partener în derularea celei de-a XI-a ediții a...

„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 06:50

Guvernul a adoptat reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică

Guvernul a adoptat ieri, prin ordonanţă de urgenţă, reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică. Într-o...

Guvernul a adoptat reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 12:37

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului...

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 12:16

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale

În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă și, dintre acestea, 180 sunt parțial funcționale, restul fiind...

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 11:59

(AUDIO) Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare” lansează un nou program de master din toamnă

Un nou program de master va fi disponibil pentru studenții Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava din toamna acestui an. Programul este...

(AUDIO) Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare” lansează un nou program de master din toamnă