Iași: „Asaltul Lupilor” 2026 – ediția a XIII-a cucerește Aroneanu

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 10:50

Prinde „urletul” de start! Tarifele early bird sunt valabile până pe 28 februarie!

Pregătirile pentru cea mai iubită cursă cu obstacole și noroi din România sunt în desfășurare, chiar dacă suntem încă în iarnă. Comunitatea „lupilor” se mărește pe zi ce trece. Evenimentul sportiv „Asaltul Lupilor”, organizat de Asociația RunCorp, va transforma comuna Aroneanu într-un teren de aventură pe 20 și 21 iunie 2026, sub conceptul simbolic „Dansând la Lună”.

28 februarie 2026 este termenul-limită pentru prima etapă de înscrieri. Participanții care se înscriu până la această dată beneficiază de cele mai avantajoase tarife. Ediția a XIII-a marchează un moment de colecție în istoria evenimentului, iar locurile la start se ocupă rapid.

O conexiune dincolo de obstacole – conceptul acestei ediții, „Dansând la Lună”, pune accentul pe comunicare și apartenență. Așa cum lupii urlă în noapte nu spre Lună, ci pentru a purta o conversație complexă și a-și exprima afecțiunea față de haită, „Asaltul Lupilor” este despre legăturile pe care le construim unii cu ceilalţi.

O caracteristică a ediției de anul acesta este prezența Batalionului 151 Infanterie „Războieni”din Iași și a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, care vor fi alături de „lupi” pe parcursul ambelor zile de eveniment. Publicul va putea admira armamentul, tehnica specifică și de intervenție iar jandarmii ieșeni vor pregăti o experiență interactivă memorabilă, amplasând special pentru participanți o tiroliană la fața locului.

Ediția 2026 de la Iași mai aduce o noutate importantă: scena evenimentului devine spațiu dedicat tinerelor talente și momentelor care inspiră. Invităm artiști, trupe de dans, cluburi sportive sau orice altă inițiativă autentică să urce pe scena evenimentului într-un spectacol memorabil. Comunitatea noastră energică merită momente pe măsură.

Provocări pentru toată „haita”

Programul celor două zile de eveniment este gândit să includă toți pasionații de mișcare:

20 iunie 2026: „Asaltul Lupilor Family” – cursă dedicată familiilor, unde copiii și părinții depășesc împreună obstacolele, consolidând legăturile prin zâmbete și adrenalină.

21 iunie 2026: „Asaltul Lupilor” – cursa principală, un test de rezistență și determinare pe un traseu spectaculos amenajat lângă pitorescul lac din zona Aroneanu.

La „Asaltul Lupilor”, spiritul de echipă primează în fața cronometrului. Participanții sunt încurajați să alerge unii alături de ceilalți, transformând provocările traseului în amintiri prețioase. Evenimentul beneficiază de sprijinul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Aroneanu. Pentru informații detaliate, tarife și înscrieri, site-ul oficial al evenimentului www.asaltullupilor.ro cât și paginile de Social Media sunt actualizate în timp real.