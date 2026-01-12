Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026

Aproape 15.000 de persoane din municipiul Iaşi şi-au achitat deja taxele şi impozitele locale în primele zile ale anului, cea mai mare parte a acestora optând pentru achitarea online, cele mai multe plăţi fiind făcute chiar în prima zi de încasare la ghişee, iar valoarea totală a încasărilor este 8.268.208 lei.

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie, luni, de Primăria Iaşi, în primele două zile în care s-au încasat taxe şi impozite pe acest an, 8 şi 9 ianuarie, la ghişeele Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale şi centrele de cartier au făcut plăţi 5.578 de persoane, din care 3.172 în numerar şi 2.406 cu cardul la POS.

De asemenea, de miercuri, 7 ianuarie, până duminică, 11 ianuarie, pe platforma ghiseul.ro au fost făcute 6.586 de plăţi, iar pe eTax (programul Primăriei Municipiului Iaşi) alte 1.275 de plăţi, totalul fiind de 7.861 de plăţi.

Conform informării, în total, de la 1 ianuarie, la ghişeele Direcţiei Economice şi ale centrelor de cartier, prin ghiseul.ro, eTax, ISNEP şi prin ordin de plată au fost făcute 14.741 de plăţi, în valoare totală de peste 8,26 milioane lei, cea mai mare parte a acestora, respectiv 12.728 de plăţi în valoare totală de 7,68 milioane lei, fiind taxe şi impozite locale achitate după ziua de miercuri, 7 ianuarie.

Cele mai multe plăţi au fost făcute chiar în prima zi în care taxele şi impozitele locale au putut fi achitate la ghişee, adică joi, 8 ianuarie, când au fost făcute 5.387 de plăţi în valoare totală de peste 4,15 milioane lei, din care 1.880 în numerar, 1.323 cu cardul a POS, 1.608 prin ghiseul.ro, 460 prin eTax, opt prin ISNEP şi 108 prin ordin de plată.

(AGERPRES/FOTO ghiseul.ro – imagine ilustrativă)