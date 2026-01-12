Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026

Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026

Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026
12 ianuarie 2026, 15:24

Aproape 15.000 de persoane din municipiul Iaşi şi-au achitat deja taxele şi impozitele locale în primele zile ale anului, cea mai mare parte a acestora optând pentru achitarea online, cele mai multe plăţi fiind făcute chiar în prima zi de încasare la ghişee, iar valoarea totală a încasărilor este 8.268.208 lei.

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie, luni, de Primăria Iaşi, în primele două zile în care s-au încasat taxe şi impozite pe acest an, 8 şi 9 ianuarie, la ghişeele Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale şi centrele de cartier au făcut plăţi 5.578 de persoane, din care 3.172 în numerar şi 2.406 cu cardul la POS.

De asemenea, de miercuri, 7 ianuarie, până duminică, 11 ianuarie, pe platforma ghiseul.ro au fost făcute 6.586 de plăţi, iar pe eTax (programul Primăriei Municipiului Iaşi) alte 1.275 de plăţi, totalul fiind de 7.861 de plăţi.

Conform informării, în total, de la 1 ianuarie, la ghişeele Direcţiei Economice şi ale centrelor de cartier, prin ghiseul.ro, eTax, ISNEP şi prin ordin de plată au fost făcute 14.741 de plăţi, în valoare totală de peste 8,26 milioane lei, cea mai mare parte a acestora, respectiv 12.728 de plăţi în valoare totală de 7,68 milioane lei, fiind taxe şi impozite locale achitate după ziua de miercuri, 7 ianuarie.

Cele mai multe plăţi au fost făcute chiar în prima zi în care taxele şi impozitele locale au putut fi achitate la ghişee, adică joi, 8 ianuarie, când au fost făcute 5.387 de plăţi în valoare totală de peste 4,15 milioane lei, din care 1.880 în numerar, 1.323 cu cardul a POS, 1.608 prin ghiseul.ro, 460 prin eTax, opt prin ISNEP şi 108 prin ordin de plată.

(AGERPRES/FOTO ghiseul.ro – imagine ilustrativă)

Etichete:
Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:40

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei

Avocatul Adrian Cuculis a anunţat luni că a depus un denunţ penal la Parchetul General, în care solicită să fie efectuate cercetări cu privire...

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:01

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii

Preţurile la gazele naturale ar urma să crească, după ce plafonarea lor, decisă în perioada pandemiei, ar urma să înceteze la 1 aprilie....

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:34

Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger...

Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic
Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit...

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:20

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri...

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:19

Teatrul Luceafărul Iași: „Luceafărul, prin telescop”, de Ziua Culturii Naționale

O experiență interactivă care conectează universul liric cu acela celest vă propune Teatrul Luceafărul Iași joi, 15 ianuarie, de Ziua Culturii...

Teatrul Luceafărul Iași: „Luceafărul, prin telescop”, de Ziua Culturii Naționale
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:15

Invitați speciali pe scena Ateneului ieșean la început de an

Ateneul Național din Iași anunță o agendă culturală de excepție pentru luna ianuarie 2026, aducând în fața publicului ieșean nume sonore...

Invitați speciali pe scena Ateneului ieșean la început de an
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:15

Iași: Evenimente culturale în Copou de Ziua Culturii Naționale și ziua poetului Mihai Eminescu

Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iași, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România,...

Iași: Evenimente culturale în Copou de Ziua Culturii Naționale și ziua poetului Mihai Eminescu