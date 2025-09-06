Grav accident rutier în comuna Scânteia, județul Iași

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2025, 07:48

Două persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma impactului dintre o autoutilitară și un atelaj hipo în comuna Scânteia, județul Iași.

Potrivit ISU Iaşi, un bărbat de 50 de ani şi unul de 21 de ani se aflau în stare de inconștiență, la scurt timp fiind declarați decedați.  De asemenea, calul care tracta căruţa a fost găsit mort la locul evenimentului.

O femeie în vârstă de 18 ani, care se afla în atelaj, a fost transportată la spital. Ea este însărcinată în două luni şi are multiple traumatisme. O altă victimă, un bărbat, a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie, din cauza politraumatismelor, iar la o unitate medicală a ajuns și şi şoferul autoutilitarei.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Iulia-Elena Oprea:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO ISU IS)

 

