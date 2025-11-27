Galaţi: Manifestări religioase dedicate Sfântului Apostol Andrei

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 07:07

Manifestările religioase prilejuite de Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galaţi şi al eparhiei, vor fi deschise joi, 27 noiembrie, cu trei procesiuni organizate simultan, începând cu ora 16:00, din zone diferite ale oraşului, anunţă Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Prima procesiune va avea loc pe strada Domnească, de la Universitatea ‘Dunărea de Jos’ până la Catedrala Arhiepiscopală, unde vor fi purtate în pelerinaj moaştele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Tot de la ora 16:00, vor porni spre Catedrală alte două procesiuni: una de la Aşezământul Social-Filantropic ‘Sfântul Vasile cel Mare’, cu moaştele Sfinţilor Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de Eghina şi Luca al Crimeei, şi o a treia, de la Capela ‘Sfântul Apostol Andrei’ a Seminarului Teologic din Galaţi, unde se află moaştele Sfântului Apostol Andrei.

Cele trei procesiuni marchează începutul programului religios dedicat hramului oraşului Galaţi, eveniment ce va reuni clerici, credincioşi şi pelerini din întreaga Eparhie a Dunării de Jos.

De la ora 18:00, în Catedrala Arhiepiscopală vor fi săvârşite Slujba Privegherii şi Sfânta Liturghie arhierească, la care răspunsurile liturgice vor fi oferite de monahii şi monahiile din mănăstirile eparhiei.

‘În ziua hramului, duminică, 30 noiembrie 2025, va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească de către ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, împreună cu ierarhii invitaţi, începând cu ora 9:00. În cele patru zile de sărbătoare, credincioşii din judeţele Galaţi şi Brăila sunt aşteptaţi să se închine la Sfintele Moaşte aşezate pe baldachinul special amenajat în proximitatea Catedralei arhiepiscopale’, a transmis Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)