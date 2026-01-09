Galaţi: Cea mai veche şcoală publică din municipiu intră în proces de reabilitare

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 13:19 / actualizat: 9 ianuarie 2026, 14:24

Cea mai veche şcoală publică din municipiul Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 24, înfiinţată în urmă cu aproape 200 de ani, intră în proces de reabilitare şi va fi modernizată în cadrul unui proiect în valoare totală de peste 14 milioane de lei, a anunţat Primăria municipiului Galaţi.

Proiectul ‘Consolidarea şi eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale nr. 24’ este finanţat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, valoarea nerambursabilă ridicându-se la 10,3 milioane de lei.

‘Modernizăm prima şcoală înfiinţată la Galaţi. Au trecut aproape 200 de ani de când s-a înfiinţat prima şcoală publică din oraş. Vorbim de Şcoala nr. 24, de pe strada Egalităţii, cu o istorie plină: din 1832 a funcţionat în două chilii ale Mănăstirii ‘Metoc’, apoi, pe terenul donat de mănăstire, a fost construită actuala clădire, inaugurată în 1896. Aici a fost dascăl şi întâiul primar al Galaţiului, Ion Vizzu. Noi am atras fonduri europene şi am lansat în licitaţie contractul de lucrări pentru modernizarea acestei clădiri’, a declarat primarul Galaţiului, Ionuţ Pucheanu.

Contractul de lucrări, lansat în procedură de licitaţie publică, are o valoare estimată la aproximativ 10,6 milioane de lei, iar termenul de execuţie este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Lucrările prevăzute includ reabilitarea termică a clădirii, reparaţii la pereţi, înlocuirea tâmplăriei, consolidarea şarpantei şi a planşeelor din lemn, modernizarea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice, instalarea unui sistem fotovoltaic, amenajarea trotuarelor şi a scărilor de acces, precum şi refacerea finisajelor interioare şi exterioare.

Şcoala Gimnazială nr. 24 este prima şcoală publică înfiinţată la Galaţi, în anul 1832, în două chilii ale Mănăstirii ‘Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’ (‘Metoc’).

Actuala clădire a fost inaugurată în 1896 şi este înscrisă pe Lista monumentelor istorice ca ‘Şcoală de tip Spiru Haret’.

Ion Vizzu, dascăl al acestei şcoli, a fost ales în 1865 primul primar al municipiului Galaţi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

