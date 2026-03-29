GALAȚI: Anchetă după ce un tren de călători a fost direcționat pe un traseu greșit

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 08:25

Procurorii gălățeni au început o anchetă după ce un tren a fost direcționat pe un traseu greșit lângă Galați.

Incidentul s-a produs în gara Bărboși.

Mecanicul de locomotivă a realizat situația după aproximativ 300 de metri. În acel moment, bărbatul a oprit trenul și a declanșat procedurile de urgență.

Poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi – Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Galaţi s-au sesizat din oficiu.

„Din cercetările preliminare a reieșit faptul că, la data de 26 martie 2026, în jurul orei 16:07, în stația C.F.R. Barboși Călători, trenul InterRegio 11078, care circula pe ruta Galați – Suceava, ar fi fost direcționat în mod eronat pe un alt fir de circulație decât cel prevăzut în itinerariul stabilit”, au transmis polițiștii.

Trenul a fost ulterior reintrodus pe traseul corect din staţia C.F.R. Barboşi Călători, înregistrând o întârziere de aproximativ 40 de minute, după care şi-a continuat deplasarea în condiţii normale.

În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime şi nici pagube materiale.

Dosarul urmărește neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a acestora din culpă, urmând ca cercetările să stabilească cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii incidentului.

Radio România/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro