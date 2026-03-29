GALAȚI: Anchetă după ce un tren de călători a fost direcționat pe un traseu greșit

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 08:25

Procurorii gălățeni au început o anchetă după ce un tren a fost direcționat pe un traseu greșit lângă Galați.

Incidentul s-a produs în gara Bărboși.

Mecanicul de locomotivă a realizat situația după aproximativ 300 de metri. În acel moment, bărbatul a oprit trenul și a declanșat procedurile de urgență.

Poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi – Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Galaţi s-au sesizat din oficiu.

„Din cercetările preliminare a reieșit faptul că, la data de 26 martie 2026, în jurul orei 16:07, în stația C.F.R. Barboși Călători, trenul InterRegio 11078, care circula pe ruta Galați – Suceava, ar fi fost direcționat în mod eronat pe un alt fir de circulație decât cel prevăzut în itinerariul stabilit”, au transmis polițiștii.

Trenul a fost ulterior reintrodus pe traseul corect din staţia C.F.R. Barboşi Călători, înregistrând o întârziere de aproximativ 40 de minute, după care şi-a continuat deplasarea în condiţii normale.

În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime şi nici pagube materiale.

Dosarul urmărește neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a acestora din culpă, urmând ca cercetările să stabilească cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii incidentului.

Radio România/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Guvernul pregăteşte noi măsuri pentru diminuarea creşterii preţurilor la carburanţi
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 09:24

Guvernul pregăteşte noi măsuri pentru diminuarea creşterii preţurilor la carburanţi

Guvernul pregăteşte noi măsuri pentru diminuarea creşterii preţurilor la carburanţi. Este vorba de reducerea accizelor la benzină şi...

Guvernul pregăteşte noi măsuri pentru diminuarea creşterii preţurilor la carburanţi
Noi reglementări privind preţul la gazele naturale
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 09:18

Noi reglementări privind preţul la gazele naturale

Actuala schemă de plafonare a preţului la gazele naturale expiră săptămâna viitoare, iar de la 1 aprilie va intra în vigoare noua reglementare...

Noi reglementări privind preţul la gazele naturale
(AUDIO) În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 09:07

(AUDIO) În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață

În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea...

(AUDIO) În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață
(AUDIO) Slujbe speciale de Florii în bisericile catolice din Iași
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 08:58

(AUDIO) Slujbe speciale de Florii în bisericile catolice din Iași

Credincioșii romano-catolici din toată lumea celebrează, astăzi, intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim.  Purtătorul de cuvânt al...

(AUDIO) Slujbe speciale de Florii în bisericile catolice din Iași
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 08:40

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA)a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele Caraş...

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe
Prim plan sâmbătă, 28 martie 2026, 10:52

(AUDIO) Investiții în infrastructură pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgență Iași

Săptămâna viitoare vor fi analizate, la Iași, aspecte privind accesibilitatea către viitorul Spitalul Regional de Urgență, intrat în faza de...

(AUDIO) Investiții în infrastructură pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgență Iași
Prim plan sâmbătă, 28 martie 2026, 10:40

(AUDIO/FOTO) Peste 90 de produse tradiționale, prezentate la un concurs național la Iași

Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește, astăzi, cea de a VIII-a ediție a Concursului Național de Identificare de Produse...

(AUDIO/FOTO) Peste 90 de produse tradiționale, prezentate la un concurs național la Iași
Prim plan sâmbătă, 28 martie 2026, 10:33

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Națională a profesioniștilor din grădinărit

Iașul găzduiește, în acest sfârșit de săptămână, Conferința Națională a Asociației Profesioniștilor din domeniul Grădinăritului....

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Națională a profesioniștilor din grădinărit