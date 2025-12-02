Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO) Piatra-Neamț: Salonul de Iarnă, ediția a XV-a, deschis la Galeriile „Lascăr Vorel"

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 13:15 / actualizat: 2 decembrie 2025, 14:38

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț găzduiesc în perioada 1 – 31 decembrie expoziția colectivă Salonul de iarnă, aflată la cea de-a XV-a ediție.

Vernisajul expoziției va avea loc marți, 2 decembrie, ora 17:00, în cadrul căruia va prezenta Ștefan Potop – președintele Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Neamț.

Ediția din acest an propune publicului iubitor de artă un periplu vizual printre creațiile a 21 de artiști plastici, și reprezintă una dintre cele mai așteptate manifestări artistice din cadrul galeriei nemțene. Expoziția este constituită de prezența pe simezele celor două săli expoziționale a peste 50 de lucrări, realizate în mai multe tehnici de lucru, precum: ulei pe pânză, ulei pe carton pânzat, acrilic pe pânză, acrilic pe carton pânzat, acrilic/paintmarker pe carton colorat, tehnică mixtă, desen, ceramică decorativă.

Artiștii expozanți sunt:

Ștefan Potop

Ștefan Roșu

Lucian Tudorache

Dumitru Bezem

Mircea Titus Romanescu

Irina Maria Moldovan

Ștefan Ioan Diaconu

Mihai Agape

Valentina Chirvase

Viorica Ciucanu

Radu Cristian Macavei

Lucian Gogu-Craiu

Carmen Cărbunariu

Dumitru Bostan Jr.

Arcadie Răileanu

Oana Gavriliu

Narcisa Stejeran

Laurențiu Dimișcă

Florin Mircea Zaharescu

Carmen Bayer

George Romila

(Comunicat Biblioteca Muzeul de Istorie Piatra Neamț)

