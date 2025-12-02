(FOTO) Piatra-Neamț: Salonul de Iarnă, ediția a XV-a, deschis la Galeriile „Lascăr Vorel”
Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 13:15 / actualizat: 2 decembrie 2025, 14:38
Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț găzduiesc în perioada 1 – 31 decembrie expoziția colectivă Salonul de iarnă, aflată la cea de-a XV-a ediție.
Vernisajul expoziției va avea loc marți, 2 decembrie, ora 17:00, în cadrul căruia va prezenta Ștefan Potop – președintele Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Neamț.
Ediția din acest an propune publicului iubitor de artă un periplu vizual printre creațiile a 21 de artiști plastici, și reprezintă una dintre cele mai așteptate manifestări artistice din cadrul galeriei nemțene. Expoziția este constituită de prezența pe simezele celor două săli expoziționale a peste 50 de lucrări, realizate în mai multe tehnici de lucru, precum: ulei pe pânză, ulei pe carton pânzat, acrilic pe pânză, acrilic pe carton pânzat, acrilic/paintmarker pe carton colorat, tehnică mixtă, desen, ceramică decorativă.
Artiștii expozanți sunt:
Ștefan Potop
Ștefan Roșu
Lucian Tudorache
Dumitru Bezem
Mircea Titus Romanescu
Irina Maria Moldovan
Ștefan Ioan Diaconu
Mihai Agape
Valentina Chirvase
Viorica Ciucanu
Radu Cristian Macavei
Lucian Gogu-Craiu
Carmen Cărbunariu
Dumitru Bostan Jr.
Arcadie Răileanu
Oana Gavriliu
Narcisa Stejeran
Laurențiu Dimișcă
Florin Mircea Zaharescu
Carmen Bayer
George Romila
(Comunicat Biblioteca Muzeul de Istorie Piatra Neamț)